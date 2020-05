Her vil bobilene stå, men det får de ikke

Norsk bobilforening lover kø av turister til steder som Egersund og Sokndal hvis kommunen åpner for attraktive oppstillingsplasser. Flekkefjord har skjønt det og setter hvert år ny rekord.

Hvorfor kan vi ikke bruke amfiet når det ikke brukes til noe annet, spør bobilfolket. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Arnt Olav Klippenberg Journalist

Eigersund parkering ønsket å tilby bobilparkering i sentrum på det som kalles bytelttomten. Nei, sa politikerne etter anbefaling fra rådmannen, som frykter «utegrilling, festaktiviteter og støy.»

I Sokndal ønsker bobilfolket å kunne stå i amfiet på Sogndalstrand når det ikke er i bruk. Nei, sier politikerne og henviser dem til en lite attraktiv parkeringsplass midt mellom Haua sentrum og Stranno.

Samtidig snakkes det varmt om turisme. I år skal nordmenn feriere i eget land. Sokndal har tatt det enda lenger. Der snakker de ikke om turister, men om gjester. Det er denne gjestfriheten president i Norges bobilforening Odd Ørstadvik stiller spørsmål ved når kommuner gjør vedtak som får bobilfolket til å føle seg lite velkomne.

– Vi er slik at vi reiser til de stedene som har attraktive oppstillingsplasser, butikker og kulturelle tilbud. De stedene som ikke ønsker oss velkommen, kjører vi forbi, sier han.

Det er ikke dette bobilfolket drømmer om når de drar til Sogndalstrand. Foto: Arnt Olav Klippenberg

Best i bobilklassen

Han trekker fram Flekkefjord som et godt eksempel. Der tilbyr de en oppstillingsplass midt i sentrum.

– For en del år siden la en bobilturist igjen mellom 800 - 1200 kroner i døgnet. I dag er det sikkert mer. Jeg handler ikke før jeg kjører fra Ålgård, men er bevisst på å handle der vi overnatter.

President Ørstavik forteller at bobilfolket ofte er kjøpesterke mennesker på et sted i livet der de har råd til å bruke penger. Selv om det er hyggelig å sitte utenfor bilen og ta seg en øl, er ikke dette russebusser. Dette er ikke folk som bråker. Derfor forstår han ikke argumentet til rådmannen i Eigersund som frykter grilling, fest og støy.

– Jeg synes det er rart at kommunene ikke hiver seg rundt for å sikre seg biter av det attraktive bobilmarkedet. For en fin by som Egersund hadde det vært kø av bobiler hvis kommunen hadde vist mer gjestfrihet. Det er slike steder vi elsker å reise til, men da må vi få tilgang til sentrum.

– Hvorfor tror du enkelte kommuner er negative til bobiler på de attraktive, sentrumsnære plassene?

– Uvitenhet. Og så tror jeg det henger igjen fra før i tiden når tyskerne kom med bilene fulle av hermetikk. Nå er det annerledes. Her kommer det folk til byen som handler, bruker restauranter og betaler for besøket.

Nye rekorder

«Look to Flekkefjord», går igjen når Aftenbladet spør etter kommuner som viser bobilfolket gjestfrihet. Hans Egill Berven er næringssjef og forteller at Flekkefjord er stolt av det de har fått til. Midt i sentrum ønsker de bobilfolket velkommen.

– Hvert år setter vi nye rekorder. I 2019 var det 4007 bobiler innom. For oss er dette millionbutikk.

Han forteller at det viktige er beliggenhet. Det må være attraktivt, og det må være sentralt.

– I Flekkefjord har vi mange små, uavhengige butikker. Voksne bobilfolk elsker å handle i slike butikker, og så stikker de innom spisestedene etterpå. Vi har helt klart truffet et marked med denne bobilcampen, og vi merker at den betyr mye for vårt kompakte, lille sentrum.

Berven har i tillegg en liten bobilperle på lur som rogalendinger ennå ikke har oppdaget.

– På Hidra har velforeningen opparbeidet en bobilcamp ved en nydelig strand.

Han er samtidig opptatt av å få fram at bobiler i sentrum ikke konkurrerer med bobiler på etablerte campingplasser. Det er to forskjellige tilbud og av og til passer det ene og andre ganger passer det andre.

– Vår erfaring er at mye trafikk skaper mer trafikk og at alle tjener på det.