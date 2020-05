Atlantic gjenåpner med stor nedtelling

For å markere gjenåpningen av hotellet, lyser Atlantic opp fasaden med store tall. Hver kveld fram til 2. juni skiftes tallene ut.

Radisson Blu Atlantic teller ned dagene til de åpner igjen den 2. juni. Slik så det ut torsdag kveld. Flere opplyste rom skapte et stort 5-tall. Foto: Sára Wrightová/Radisson Blu Atlantic

Da Norge gikk i lockdown på grunn av koronaviruset, gjorde også hotellbransjen det. For å markere sin støtte og kjærlighet til innbyggerne i Stavanger, lyste Radisson Blu Atlantic opp noen av rommene og skapte et hjerte i fronten av hotellet. Nå åpner de opp igjen, og dette markeres med med en stor nedtelling.

– Når vi først skapte det store hjertet ved nedstengning, kunne vi like godt gjøre noe stort ved gjenåpning, sier hotelldirektør Reinout Engel.

Slik så hotellfasaden ut da de stengte ned i mars. Foto: Stella Marie Brevik

Ingen stor åpning

Selv med de store nedtellingstallene på hotellfasaden, som skapes ved å lyssette ulike hotellrom, sier Engel at selve åpningsdagen ikke vil bli gjort mye ut av i henhold til smittevern. Flere ansatte vil komme tilbake på jobb, men ikke alle fra starten. I takt med regjeringens gradvise åpning av samfunnet, åpner hotellet steg for steg. Frokostbuféen vil ikke være åpen, ei heller restauranten.

– Det vil fremdeles ta tid før flere folk begynner å reise, så derfor vil vårt hotell i første omgang tilby overnatting med frokost. Å bruke hotellet for mindre samlinger og møter vil også være en mulighet. Restauranten åpner så fort etterspørselen er stor nok.

Fortsatt permitteringer

På grunn av dette, vil ikke alle de ansatte komme tilbake på jobb, da det ikke vil være behov for alle sammen. Engel håper likevel at når regjeringen legger til rette for en sommer i eget land, vil flere nordmenn komme til Stavanger.

– Vi gleder oss veldig til en spennende hotellsommer med gjester fra hele Norge som skal feriere i eget land og oppleve alt det fantastiske Stavanger og regionen vår har å by på, skriver salgsdirektør Cecilie Maalstad Klein til Aftenbladet.

Engel legger avslutningsvis til at han gleder seg til å se igjen flere av kollegene sine, og til besøkene av framtidige gjester.