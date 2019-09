Fakta: Anette Hauge Født: 18. mai 1964. Bosted: Stavanger. Sivilstand: Mor til to voksne gutter. Hva er du opptatt av for tiden? Våre pasienter og pårørende, frivilligheten og opptrening av kneskade for å kunne gå på ski i vinter. Tre ord som beskriver deg: Engasjert, løsningsorientert og turglad. Hva provoserer deg? Urettferdighet.

– Jeg får gåsehud bare jeg tenker på det, sier Hauge, og viser fram en nuppete arm.

I tankene har hun folk som er nervøse, og nærmest gråbleke, når de kommer til sykehuset. Kanskje har de lett lenge etter parkeringsplass, har dårlig tid, og vet ikke hvor de skal gå. De kan ha grudd seg lenge til en undersøkelse, eller til å besøke noen som er syke. Ofte svetter de, tar korte skritt og kikker ned.

– Etter hvert som de frivillige tar dem med til riktig sted og gjør møtet med sykehuset enklere, blir skrittene lettere og fargen i kinnene kommer tilbake. De stiller spørsmål og kommer med kommentarer. Det er helt magisk, sier Hauge.

Forstår forvirringen

Hver mandag og onsdag i september har en gjeng i røde vester stått ved innganger og venteområder på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Målet deres er å gjøre det enkelt for tilreisende pasienter og pårørende å finne fram til riktig sted på sykehuset. For det er ikke alltid like enkelt, med flere bygg, mange korridorer, en haug med heisdører og tall og bokstaver som kan virke ulogiske for de uinnvidde.

– Jeg forstår veldig godt at sykehuset kan virke forvirrende for folk. Det kan være vanskelig å vite om man er ved riktig inngang eller på vei til rett avdeling. Ansatte får daglig spørsmål om det. Men nå slipper folk å bekymre seg for om de finner fram, sier Hauge.

Trenger flere

Hun har selv tråkket i gangene som ansatt på SUS før hun i mars fikk jobben som prosjektkoordinator for frivilligkorpset. Det innebærer ansvar for intervjurundene og kursene de frivillige må gjennom.

– Hver fredag framover er fylt med intervjuer, sier Hauge.

Likevel er det fortsatt behov for frivillige, og Hauge tar imot søknader fra alle typer mennesker. Både kvinner og menn i alle aldre, og med ulik livserfaring.

– Man må være en «people’s person», snakke norsk, være serviceinnstilt, og ha godt humør og lyst til å hjelpe andre, sier Hauge.

Hun opplevde selv å være pasient på SUS da hun tidligere i år ble løpt ned av en søye i forbindelse med lamming. Hauge så ikke glipa i døra inn til bingen. Det gjorde søya, som løp ut og knuste kneet hennes med pannen.

– Da ble jeg liggende til sengs, og slapp dermed å finne fram selv. Jeg ble trillet rundt av helsepersonell dit jeg skulle, sier Hauge.

Utfyller de ansatte

De frivillige skal i utgangspunktet ikke ta seg av innlagte pasienter, og heller ikke ta oppgaver fra helsepersonell.

– De skal gjøre tingene de ansatte på sykehuset ikke har tid til eller kan gjøre, og utfylle dem. Vi skal ikke ta på oss helsefaglige oppgaver, eller erstatte de i informasjonen. Det er viktig å respektere yrkesgruppene som er på sykehuset, sier Hauge.

Når flere frivillige melder seg til tjeneste, kan tilbudet utvides til å gjelde flere dager og gjerne også flere oppgaver. I utgangspunktet er prosjektet en pilot som varer ut året.

– Men jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal fortsette, sier Hauge.

Selv har hun vært frivillig både i Turistforeningen og som babysvømmingsinstruktør, og hun vil gjerne formidle gleden ved å være frivillig til andre.

– Den største gleden man kan ha, er jo å gjøre andre glad. Hva hadde samfunnet vært uten frivillige mennesker som gir av seg selv? Jeg tenker at det som koster så lite for oss, betyr så mye for dem som kommer inn på sykehuset. Det er bare en drøm å være med på å lage et slikt tilbud.