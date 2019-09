Avlyser Rogfast-kontrakt

- Vi har gjort en vurdering som viser at det er en risiko for at prosjektet som helhet ikke kan gjennomføres innenfor rammene som er satt. Dette plikter vi å legge fram for Samferdselsdepartementet, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Bjørne Grimsrud, opplyser til Aftenbladet at det er nødvendig å gå til departementet fordi tilbudet ligger høyere enn forutsatt i byggeherreanslaget.

Tilbud 1 milliard over anslag

Det ble i juli klart at Vegvesenet etter konkurransen om Kvitsøy-kontrakten sto igjen med én kvalifisert tilbyder. Den tilbudte prisen lå om lag 1 milliard kroner over anslaget fra Vegvesenet som byggherre. Nå har Vegvesenet konkludert med at kontrakten skal avlyses.

Aftenbladet har tidligere pekt på to ulike alternativer for gjennomføring av prosjektet.

Det første alternativet har vært å akseptere tilbudet. Dette er ikke den løsningen som Statens vegvesen nå går for, men dette avklares ikke før rundene med Samferdselsdepartementet er gjennomført.

Det andre alternativet er å lyse ut ny konkurranse, og samtidig vurdere å splitte opp denne delen av Rogfast-kontrakten i mindre deler.

– Er det dette andre alternativet som nå er mest aktuelt?

– Det kan være et mulig utgangspunkt, uten at jeg vil konkludere vedrørende dette nå, sier vegdirektøren.

Utelukker ikke nye forsinkelser

– Betyr dette nye forsinkelser i Rogfast-prosjektet?

– Jeg vil ikke spekulere i om vi nå får forsinkelser eller hvor store disse eventuelt vil bli, sier vegdirektøren. Han gjør det likevel klart at vi må regne med forsinkelser uten å gå nærmere inn på dette.

– Er du overrasket over at tilbudet ligger så høyt som 1 milliard høyere enn det man forventet?

– Vi ble overrasket

– Ja, vi ble overrasket. Etter anbudsrunden sto vi igjen med tre tilbydene. To av disse ble avvist på formelt grunnlag, og dermed hadde vi én kvalifisert tilbyder.

Når tilbudet ligger såpass høyt i forhold til anlaget, er vi forpliktet til å ta kontakt med departementet, sier han.

– Når etableres denne kontakten?

– Vi vil snakke iformelt sammen allerede i neste uke, men det er for tidlig å si når den formelle kontakten og møtene med departementet kan etableres og gjennomføres, sier han.

– Unik kontakt

Ifølge Vegvesenet er Kvitsøy-kontrakten unik i norsk vegbygging, med store tekniske utfordringer. Rogfast skal ha en 26,7 km lang undersjøisk tunnel som når den står ferdig er verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

– Kvitsøy-kontrakten, som er den midterste delen av Rogfast-prosjektet, omfatter en tredjedel av denne pluss fem kilometer ettløpstunnel opp til Kvitsøy, påpeket vegdirektøren.

Som Aftenbladet skrev i august, skulle kontrakten egentlig lyses ut i januar 2017, viser interne papirer. I fjor utsatte Vegvesenet storkontrakten i flere måneder og inviterte til Rogfast-konferanse på Gardermoen. Der ga Skanska Norge beskjed om at Vegvesenet burde ha kommet i gang for lengst.

11. juli varslet fungerende regionveisjef Tone Margrete Oppedal at bare arbeidsfellesskapet Implenia Norge og Stangeland Maskin hadde bydd på Kvitsøy-kontrakten. Den ble verdsatt til mellom 3 milliarder og 3,5 milliarder kroner, men tilbudet var på rundt 4,5 milliarder.

Aftenbladet kommer tilbake med mer.