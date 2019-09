Gaute Rostrup er død

Han døde brått og uventet onsdag etter to dagers sykeleie ved Stavanger universitetssjukehus.

– Han var engasjert og sto på til det siste. Lørdag sto han på valgstand i Langgata for Venstre. Han holdt også på å skrive en turbok for rullestolbrukere, men den ble han ikke ferdig med, sier datteren Tine Rostrup.

Gaute Rostrup etterlater seg tre døtre og seks barnebarn. Søsteren Eli har også betydd mye for ham.

I dødsannonsen trekker de fram at «Det gode humøret og de friske kommentarene vil bli savnet».

– Positiv og raus

– Han kjente utrolig mange og var alltid positiv og raus. Han var flink med folk og fikk et godt forhold til både kunder og kunstnere i galleriet han drev, sier barndomskameraten Arild Geir Garvik til Aftenbladet.

Han trekker også fram idrettsinteressen og det gode humøret.

Gaute Rostrup ble valgt inn i bystyret i Sandnes for Ap i 1971 som en av de yngste noen gang. Da var han 23 år gammel. Seinere har han meldt overgang til Venstre, og 71 år gammel sto han på valglisten og drev valgkamp i Langgata før høstens valg.

Datteren Tine Rostrup og samboeren Ruben overtok driften av Galleri G i 2011, men Gaute var fortsatt engasjert og var innom galleriet hver uke.

– I barndommen tok han oss med på alt av idrettsarrangement og han var opptatt av at vi skulle lære å bruke naturen, sier Tine.

I fjor laget Aftenbladet en stor reportasje om Gaute Rostrup ute på treningstur i rullestol i Sandvedparken. Den reportasjen var han begeistret for.

Hele reportasjen kan du lese her:

- Det er viktig å ikke tenke på alderen, men hvordan man føler seg i sinnet. Så lenge jeg har livsglede, kan det hende jeg suser bånn gass nedover her når jeg er 80, sa Gaute Rostrup da.

Brant for handikapidrett

Hele livet har han vært opptatt av idrett, og sittende volleyball ble hans store idrett. Han var med å starte handikap-lag i Sandnes og Gjesdal, og havnet i norgestoppen. Han deltok i fire paralympics-OL.

- Noe av det største jeg har vært med på som idrettsmann var da volleyballaget vant bronse i OL i Seoul i 1988. Da vi mottok medaljen, følte jeg virkelig at jeg var med på noe stort, en indre tilfredshet over at vi hadde satt oss et mål og nådde det. I 1996 fikk vi sølv i OL i Atlanta, men det er følelsen fra Seoul jeg husker sterkest, sa han da han fylte 60 år..

Som fireåring fikk Gaute Rostrup poliomyelitt, og han har hele livet hatt et brennende engasjement for handikapidrett. I 1997 fikk han Rogaland idrettskrets ærespris for for sin årelange innsats innen handikapidretten.

Faren hans var ivrig i politikken, og stod i 1950-årene på for et grøntanlegg mellom Sandnes og Ganddal, like nedenfor barndomshjemmet til Rostrup.

- Det er kjekt å se at tankene han hadde har blitt realitet i dag. Parken er akkurat som far tenkte den skulle være. En aktivitetsplass for alle, sa Rostrup til Aftenbladet i fjor.

Gaute Rostrup bisettes fra Hana kirke fredag 20 . september klokken 13.