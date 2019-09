Sandnes utvider formannskapet for å få inn nok kvinner

– En utvidelse av formannskapet var det som måtte til for å få 40 prosent kvinner. Det var en praktisk løsning, sier ordfører Stanley Wirak (Ap).

Dermed blir det 15 og ikke 13 medlemmer i formannskapet. Stavanger har 19 medlemmer i formannskapet.

Etter det Aftenbladet erfarer, vil det nye formannskapet se slik ut.

Ap (4): Stanley Wirak, Annelin Tangen, Arne B. Espedal, Anne Gravdal

Frp (3): Pål Morten Borgli, Inger Lise Erga, Mangor Malmin

Sp (1): Martin Håland

FNB (1): Ellen Karin Moen

H (3): Inger Klippen, Kenny Rettore, Bjarte Sveinsvoll Dagestad

MDG (1): Erlend Kristensen

KrF (1): Oddny Helen Turøy

SV (1): Heidi Bjerga

Oversikten viser at 7 av 15 er kvinner.

Kommuneloven krever at det er minst 40 prosent kvinner i alle hovedutvalg. For formannskapet ligger det inne en formulering om «så langt det er mulig».

Jon Ingemundsen

– Hvordan tror du det vil bli oppfattet at du må utvide formannskapet for å få inn nok kvinner?

Ikke et absolutt krav

– Det er mange gode kvinner i politikken, men problemet er at det ikke er nok av dem. En utvidelse sender signal om at vi gjør det som skal til for å få nok kvinner i formannskapet, selv om det ikke er et absolutt krav. Om noen klarer å vri dette til noe annet, er det godt gjort, sier Wirak.

For Ap var det spesielt viktig å få med Arne B. Espedal i formannskapet.

– Vi ønsket å ha med Arne fordi han er en sentral politiker for oss. Han er viktig i budsjettarbeidet, og han har vært 100 prosent frikjøpt, forklarer Wirak.

Utvidelsen av formannskapet gjør også at Ap får inn fire og ikke bare tre medlemmer. Det betyr også at utgiftene til politisk arbeid i kommunen øker.

SV inn i formannskapet

Utvidelsen gjør at også SV og Heidi Bjerga får plass i formannskapet.

– Hva synes opposisjonen om at formannskapet utvides?

– En samlet opposisjon hadde løst kjønnsbalansen i alle utvalg, også i formannskapet. Dette er et uvanlig grep, men vi synes det var greit da vi så at det er hjemmel for dette i kommuneloven. En utvidelse gir plass til et ekstra parti i formannskapet fra opposisjonen. Det er bra både for oss og demokratiet, sier Kenny Rettore (H), som har ledet forhandlingene i opposisjonen.

2 av 3 er menn

To tredeler av de 49 medlemmene i det kommende kommunestyret i Sandnes er menn.

Mandag er det møte i Interimvalgnemnda, der både formannskapet og en rekke andre utvalg skal vedtas.

Flertallpartiene Ap, Frp, Sp og FNB får 9 medlemmer i formannskapet, mens opposisjonen bestående av H, KrF, MDG, V, SV og Rødt har fått seks plasser.

I Sandnes er 16 av 49 representanter i det nye kommunestyret kvinner. Det gir en kvinneandelen på 32,7 prosent. KrF og SV har størst andel med 50 prosent.

23 av 67 av representantene i det nye kommunestyret i Stavanger er kvinner. Det gir en kvinneandel på 34,3 prosent.

Disse skal lede utvalgene:

Stanley Wirak (Ap) blir leder for formannskapet, med Pål Morten Borgli (Frp) som nestleder.

Arne Buchholdt Espedal (Ap) blir leder for utvalg for byutvikling med Inger Lise Erga (Frp) som nestleder.

Kristoffer Birkedal (Frp) blir leder for utvalg for oppvekst. Ap får nestledervervet her, men nøyaktig hvem som får posten er foreløpig ikke klart.

Tore Andreas Håland (Frp) blir leder for utvalg for levekår med Laila Espedal (Sp) som nestleder.

Inger Lise Erga (Frp) blir leder for utvalg for miljø og tekniske saker med Arne Oftedal (Ap) som nestleder.

Annelin Tangen (Ap) blir leder for utvalg for kultur, næring og innovasjon med Arve Rosland (FNB) som nestleder.

Martin Håland (Sp) blir leder for kommuneplankomiteen med Ellen Karin Moen (FNB) som nestleder.

Kristoffer Birkedal blir leder i Sandnes Havn KF med Arnfinn Bilstad (FNB) som nestleder.

Inge Roar Larsen (Ap) blir leder for Sandnes Tomteselskap KF med Laila Espedal (Sp) som nestleder.

