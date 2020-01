Høgsfjordferja er innstilt på ubestemt tid

Kun tre dager etter den første turen mellom Lauvvik og Oanes, er MF «Bjørnefjord» innstilt på ubestemt tid.

Aftenbladet ble med den tidligere Tau-ferja MF Bjørnefjord på en av de første turene over Høgsfjordsambandet. Fredag fikk ferja en skade, og sambandet er innstilt på ubestemt tid. Foto: Jarle Aasland

Christine Andersen Johnsen Journalist

– Fredag 3. januar kl. 22.10 hadde «Bjørnefjord» et kaitillegg på Lauvvik som resulterte i en skade på ferja som må utbedres. Kaihjørnet fikk også noen mindre skader. Det var sterk vind i området på tidspunktet, skriver Boreal i en nyhetsmelding.

Boreal ser på mulighetene for en reserveløsning. Steinar Mathisen, daglig leder i Boreal Sjø AS forteller til Aftenbladet at det pågår inspeksjon på fartøyet for å finne ut hvor stort omfanget av skadene er, og hvor lang tid det kan ta å reparere det.

– Vi ser at det kan ta opp til en uke før ferjen er i stand igjen. Men vi jobber med å finne en reserveløsning i mellomtiden, og antar at vi vil kunne komme ut med mer informasjon i løpet av dagen, sier Mathisen.

Kaien fikk også noen skader, men dette tror ikke Mathisen er i veien for at ferja kan ligge til kai.

– Jeg skal ikke snakke på vegne av eieren av kaia, men etter vårt syn er det ikke noe som tyder på at vi ikke kan la ferja ligge til kai. Det skal ha vært litt betong som løsnet fra det ene hjørnet, sier han.

Drives videre privat

Etter at Ryfylketunnelen åpnet 30. desember tok Tau-ferja sin siste tur, mens Høgsfjordsambandet skal drives videre i privat regi.

Boreal Sjø var en av fem søkere om løyvet til å drive sambandet privat, og Boreal Sjø fikk tildelt løyvet i november 2019.

Tidligere Tau-ferje trafikkerer sambandet

«Bjørnefjord» er en pendelferje bygget i 1990. Ferja døpes om til «Preikestolen» når den skal trafikkere strekningen Lauvvik-Oanes på Høgsfjorden.

Tidligere har ferja trafikkert strekningen Stavanger-Tau fra 1990 til 2001, og senere fra 2010 til 2013.

Publisert: Publisert 4. januar 2020 08:34 Oppdatert: 4. januar 2020 09:35