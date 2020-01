Høgsfjordferja er innstilt på ubestemt tid: «Utne» brukes som reserve

Kun tre dager etter den første turen mellom Lauvvik og Oanes, er MF «Bjørnefjord» innstilt på ubestemt tid. MF «Utne» går inn som reserverferge fra lørdag ettermiddag, men redusert ruteplan.

Aftenbladet ble med den tidligere Tau-ferja MF Bjørnefjord på en av de første turene over Høgsfjordsambandet. Fredag fikk ferja en skade, og sambandet er innstilt på ubestemt tid. Foto: Jarle Aasland

– Fredag 3. januar kl. 22.10 hadde «Bjørnefjord» et kaitillegg på Lauvvik som resulterte i en skade på ferja som må utbedres. Kaihjørnet fikk også noen mindre skader. Det var sterk vind i området på tidspunktet, skriver Boreal i en nyhetsmelding.

Steinar Mathisen, daglig leder i Boreal Sjø AS forteller til Aftenbladet at det pågår inspeksjon på fartøyet for å finne ut hvor stort omfanget av skadene er, og hvor lang tid det kan ta å reparere det.

– Vi ser at det kan ta opp til en uke før ferjen er i stand igjen, sier Mathisen.

MF Utne som reserve

MF «Utne» vil være reserve og er planlagt å betjene sambandet fra lørdag ettermiddag kl. 16.30. Fram til «Bjørnefjord» er tilbake i drift, vil det bli brukt en reserveruteplan med færre avganger.

Årsaken til den reduserte ruteplanen er at «Utne» ikke er klar for å betjene flere døgnskift. «Utne» har kapasitet til 40 personbiler, mens «Bjørnefjord» hadde plass til litt over 100 personbiler.

– Det er ikke høysesong nå, derfor har vi ikke bruk for like mange bilplasser, sier Mathisen.

Skadet kai

Kaien fikk også noen skader da «Bjørnefjord» la til kai, men dette tror ikke Mathisen er i veien for at ferja kan ligge til kai.

– Jeg skal ikke snakke på vegne av eieren av kaia, men etter vårt syn er det ikke noe som tyder på at vi ikke kan la ferja ligge til kai. Det skal ha vært litt betong som løsnet fra det ene hjørnet, sier han.

Ble forsinket til jobb

Jan Andersen er en som ble berørt av ferjeinnstillingen lørdag morgen. Han skulle reise fra hjemmet i Hommersåk til jobben i Forsand og skulle ta ferjen slik han pleier. Han fikk ikke med seg at ferjen var innstilt før han sto på kaien og ventet.

– Ferja er veldig viktig for oss som jobber på Forsand, og særlig når jeg bor på Hommersåk, sier Andersen som måtte snu og kjøre til Sandnes og gjennom Ryfylketunnelen når han oppdaget at ferjen var innstilt.

– Det tok meg en time og et kvarter å kjøre via Ryfylketunnelen, så jeg ble jo ganske forsinket. Det viser hvor viktig dette ferjesambandet er for noen av oss, sier Andersen.

Han håper at Boreal vil ruste seg med en beredskapsferje som kan settes inn i slike tilfeller.

– Når det bare går en ferje, bør en ha en reserveløsning i bakhånd. Vi er veldig glad vi har den ferja, og er avhengig av den, sier han.

Drives videre privat

Etter at Ryfylketunnelen åpnet 30. desember tok Tau-ferja sin siste tur, mens Høgsfjordsambandet skal drives videre i privat regi.

Boreal Sjø var en av fem søkere om løyvet til å drive sambandet privat, og Boreal Sjø fikk tildelt løyvet i november 2019. 1. nyttårsdag hadde MF Bjørnefjord sin første tur over sambandet med Boreal.

Tidligere Tau-ferje trafikkerer sambandet

«Bjørnefjord» er en pendelferje bygget i 1990. Ferja døpes om til «Preikestolen» når den skal trafikkere strekningen Lauvvik-Oanes på Høgsfjorden.

Tidligere har ferja trafikkert strekningen Stavanger-Tau fra 1990 til 2001, og senere fra 2010 til 2013.

