SIRDAL: Strømbrudd rammet 1500 boliger og hytter fredag morgen

Strømmen gikk fredag morgen i 1528 boliger på Tjørhom og Sinnes i Sirdal. Klokken 10 hadde de fleste fått strømmen tilbake.

Asle Sørensen tok dette bilde fra hytta like ved Tjørhomfjellet fredag morgen. Foto: Leserbilde

– Årsaken til strømbruddet er ikke kjent. Det har oppstått en feil i strømnettet, og vi jobber med å lokalisere feilen, sier pressekontakt Hanne Liv Refsnes i Agder Energi til Aftenbladet i 09-tiden.

Det var fredag morgen uvisst hvor lang tid det ville ta å rette feilen, men klokken 10 hadde de fleste fått strømmen tilbake.

I en SMS til sine kunder opplyser Agder Energi at arbeidet med å lokalisere feilen kan medføre at strømmen vil komme tilbake for så å falle ut igjen, og at dette kan skje opptil flere ganger.

Asle Sørensen har hytte like ved Tjørhomfjellet. Han forteller at strømmen var litt til og fra gjennom natten, men at den fredag morgen ved 08-tiden forsvant helt.

– Vi har fått en SMS med en kort redegjørelse, men aner ikke når strømmen er tilbake. Heldigvis kommer dagslyset etter hvert, sa han til Aftenbladet like før klokken 09.

Klokken 09.44 hadde han fått strømmen tilbake i hytta.

