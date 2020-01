Sandnes hedret 52 utøvere i kultur og idrett

VIVA og Maren Wilford og Emma Dahle vant første pris i klassen for ungdomskor i den internasjonale korkonkurransen «Golden Voices of Montserrat», som ble arrangert i Lloret de Mar i Spania. Dette er en av de største internasjonale korkonkurransene, med flere hundre deltagere. Koret hadde lagt ned mye arbeid i forkant, og førsteprisen betydde enormt mye for alle som deltok. Å oppleve noe slikt sammen har satt spor i koristene sine hjerter, og viser at hver korist betyr like mye i et kor. Det at VIVA, som representanter for Sandnes og Norge, kan oppnå slike resultater i en internasjonal konkurranse, har også stor betydning for fremtidig rekruttering.