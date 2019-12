Leteaksjon etter 13-åring i Stavanger

Politiet og frivillige leter etter ei 13 år gammel jente som har forlatt en institusjon på Våland i Stavanger, melder politiet fredag kveld.

Politi og frivillige er i gang med en leteaksjon etter en 13 år gammel jente. Foto: Ronny Hjertås

Jenta skal være 174 cm høy, ha sped kroppsbygning, brunt skulderlangt hår, sort regnjakke, sort bukse med hvite knapper og sorte sko.

Politiet ber publikum som kan ha observasjoner av jenta ta kontakt på tlf 02800.

Per nå er aktuelt område Våland og Hillevåg.

Operasjonsleder Toralv Skårland i Sør-Vest politidistrikt opplyser at jenta har vært savnet fra institusjonen siden klokken 19.30. Politiet velger å kalle inn frivillige mannskaper for å lete etter 13-åringen fordi de er bekymret for hennes situasjon.

– Vi har nå innsatsleder og politihund ute for å koordinere leteaksjonen. I tillegg har vi hjelp av fem frivillige hundeekvipasjer, frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Speiderne. De leter nå i områdene rundt Hillevåg og Våland, sier Skårland.

Politiet har ingen informasjon om at jenta skal være sammen med andre.

Klokken 22.50 fredag kveld er det fremdeles ingen utviklinger i saken.

– Det er ingenting nytt. Vi leter med forminsket styrke nå, sier Skårland.

Saken oppdateres.

