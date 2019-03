Går mot slutten for gratis elbil-parkering i Sandnes

– Det viser seg at svært mange av de sentrale p-plassene opptas av elbiler. Eksempelvis på Ruten står mange elbiler parkert hele dagen, sier ordfører Stanley Wirak (Ap).

1. april skal formannskapet ta stilling til om det skal bli slutt på gratisparkering for elbiler på offentlige p-plasser i Sandnes. I tillegg til p-plassen på Ruten, finnes det offentlig parkering i mange sentrumsnære gater.

Mens det i gatene er begrenset hvor mange timer bilen kan stå parkert, kan en elbil i teorien stå parkert gratis hele dagen på Ruten. Det har både ordføreren og rådmannen merket seg.

Carina Johansen

Anbefaler halv avgift

Rådmannen anbefaler at bystyret innfører betaling for nullutslippsbiler, slik Vegtrafikkloven nå gir rom for etter en nylig endring. Det samme gjør styret i Sandnes Parkering KF.

Rådmannen mener betaling kan iverksettes 1. juli 2019 og være fullt ut iverksatt fra 1. januar 2020.

– Vi har ikke konkludert i gruppa ennå, men min mening er at vi bør innføre halv pris for elbiler, sier Wirak.

Bystyret har tidligere bedt rådmannen om nettopp å legge fram en sak om p-avgift så snart et nytt regelverk foreligger.

Etter en endring i Vegtrafikkloven heter det nå at p-avgiften for elbiler på kommunale p-plasser ikke skal overstige halvparten av laveste takst for bensin- eller dieselbiler.

Borgli vil gi alle billigere parkering

Varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) har allerede drøftet elbil-forslaget med sine partikolleger.

Fredrik Refvem

– Vi ønsker i utgangspunktet ikke å pålegge bilistene flere avgifter, samtidig er vår tilnærming at alle må være med å betale, også de som kjører elbil, sier Borgli.

Når formannskapet behandler saken, kommer imidlertid Frp til å legge fram et tilleggsforslag. Varaordføreren vil nemlig ha lavere parkeringsavgift for alle - også bensin- og dieselbiler.

Bakgrunnen er blant annet bomringen, som Borgli frykter virker til hinder for sentrumshandelen i Sandnes.

Merke med smilefjes?

– Vi ønsker oss billigere parkering, samtidig må vi finne løsninger som gjør at p-plassene ikke fylles opp av folk som bor i sentrum. P-plassene skal være for dem som kommer for å handle, sier Borgli.

Siden Vegtrafikkloven sier at elbiler kun skal belastes med halv p-avgift, innser Borgli at det ikke er mulig å ta halv pris også for ordinære biler.

– Men kanskje kan de fire første timene være halv pris for alle? Vi må se nærmere på regelverket. Jeg kommer også til å foreslå bedre merking av de kommunale p-plassene, kanskje merke dem med smilesfjes, sier Borgli.

Hensikten er å synliggjøre at betingelsene er bedre på kommunale p-plasser - blant annet er det gratis å parkere etter klokken 19.00.

Foreløpig har Frp ikke drøftet parkerings-forslagene sine med andre partier.

Forslaget om halv parkeringsavgift for elbiler skal endelig avgjøres i bystyret.