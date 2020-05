Stoppet gasslekkasje etter en time, alle sperringer fjernet

I nesten en time strømmet antennelig naturgass ukontrollert ut av et rør i Hillevåg i Stavanger. Like før beboere skulle evakueres, klarte Lyse å stoppe gasslekkasjen. Nå blir det granskning av ulykken.

I nesten en time strømmet antennelig naturgass ukontrollert ut av røret i Paradis i Stavanger. Foto: Kristian Jacobsen

– Jeg kan bekrefte at alt er stengt og at området er fritt for gass. Dette blir bekreftet av både Lyse og målinger i området, sier innsatsleder brann, Tormod Mehus, til Aftenbladet klokka 15.30.

Både politiet, brannvesenet og helse er på stedet. Det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt stedet der røret ligger.

Meldingen om ulykken kom klokken 14.08. Uhellet skal ha skjedd under gravearbeid ved Strømsbrua.

Togtrafikken mellom Ganddal og Stavanger ble stanset, men er mandag ettermiddag i gang igjen.

– Vi har fått stanset lekkasjen i den ene enden av røret og jobber med å få stanset den i andre enden. Situasjonen er fremdeles ikke under kontroll, sa politiets innsatsleder Gry Iden til Aftenbladets reporter på stedet i 15-tiden.

Politiet var i ferd med å sende sms til beboere som bor innenfor sonen på 300 meter, der disse blir bedt om å evakuere. Denne meldingen ble aldri sendt ut da Lyse klarte å stoppe lekkasjen.

Politiet har varslet Arbeidstilsynet.

Gassen som lakk, er naturgass som blant annet brukes til oppvarming og varmtvann i næringsbygg og boliger. Gassen er antennelig, men er lettere enn luft og stiger rett opp. Foto: Kristian Jacobsen

Naturgass fra Lyse

Gassrøret og gassen tilhører Lyse Neo.

– Jeg kan bekrefte at det har vært brudd i et mindre rør, og det er ikke snakk om hovedrørledning, sier kommunikasjonssjef Peter Andre Schwarz i Lyse.

Ifølge brannvesenet har gassen lekket ut fra en rift i røret.

Gassen er naturgass som blant annet brukes til oppvarming og varmtvann i næringsbygg og boliger. Gassen er antennelig, men er lettere enn luft og stiger rett opp.

SUS rammet

Stavanger universitetssjukehus (SUS) er blant de titalls kundene som nå rammes. Sykehuset bruker normalt gass til oppvarming, men må nå bruke oljefyring i stedet.

– Det er en del bedriftskunder som nå rammes og disse blir nå varslet om det som skjer, sier kommunikasjonssjefen i Lyse.

Ifølge Schwarz er det begrenset mengde som er sluppet ut, og derfor er det begrenset miljøpåvirkning.

– Vi er veldig glad for at ingen av dem som jobbet på stedet eller var i umiddelbar nærhet, har kommet til skade. Lyse ser svært alvorlig på hendelsen. Det vil nå foretas en granskning for å avdekke hvordan dette kunne skje og for å forhindre lignende hendelser i framtiden, sier Schwarz.

Han sier at Lyse ganske raskt til foreta en inspeksjon av skaden med tanke på å kunne anslå hvor raskt leveransen til kundene kan gjenopptas.

Stengte produksjonen

Produksjonen i Skretting var nede i en kort periode, men er i gang igjen nå.

— Vi fikk beskjed av Lyse om å stenge ned produksjonen. Kort tid etter fikk vi melding om at Lysa klarte å lede gass til oss, slik at vi kunne starte opp produksjonen igjen, sier samfunnskontakt Leif Kjetil Skjæveland i Skretting.

Fôrprodusenten bruker gass til å tørke pellets. Situasjonen får ingen videre konsekvenser for Skretting som altså har startet produksjonen opp igjen nå.