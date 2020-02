To menn pågrepet etter to væpnede hotellran i Stavanger

To Stavanger-menn i 20-årene ble natt til onsdag pågrepet av politiet, etter at hotellene Clarion Hotel Energy og Scandic Forum ble ranet. Den hovedmistenkte skal ha truet betjeningen med en pistol ved begge hotellene.

Clarion Hotel Energy på Tjensvoll ble utsatt for ran natt til onsdag. Raneren fikk ikke med seg penger, fordi hotellet er kontantfritt. Foto: Jon Ingemundsen

Med bare fire minutters mellomrom natt til onsdag – klokken 01.37 og 01.41 – fikk politiet melding om ran fra de to hotellene.

Det første ranet skjedde ved Clarion Hotel Energy, der en maskert mann viste fram en pistol og truet en ansatt. Men raneren forlot åstedet uten penger, fordi hotellet er kontantfritt.

Maskert mann

Like etter kom altså meldingen om ran fra Scandic Forum. Også her var det en maskert mann som hadde vist fram et håndvåpen.

– Raneren fikk med seg et mindre pengebeløp fra dette andre ranet, opplyser politioverbetjent Kjell Vidar Hantho ved Felles straffesaksinntak i Sør-Vest politidistrikt.

Etter ransmeldingene rykket politiet ut til Tjensvoll-området. Der ble en mann i slutten av 20-årene pågrepet, fordi han prøvde å stikke av. Denne mannen svarte ikke til signalementet politiet hadde fått av raneren, men er likevel pågrepet og innbrakt, fordi politiet vil finne ut om mannen har noe med ranene å gjøre.

Kjenninger av politiet

– Han er pågrepet fordi han var i nærheten av stedet der det ble begått en straffbar handling. Den andre pågrepne er en mann i midten av 20-årene, og denne mannen er hovedmistenkt i saken, sier Hantho til Aftenbladet.

Politiet bekrefter at de to Stavanger-mennene er kjent for politiet fra før. De to vil begge bli avhørt av politiet onsdag.

Ved 07.30-tiden er det ennå uklart om politiet har sikret våpenet som skal ha blitt brukt ved de to ranene.