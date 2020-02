Klimahysteri-gruppe og motgruppe på Facebook med over 100.000 medlemmer hver

Facebook-gruppa «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri» passerte fredag 100.000 medlemmer, mens «Folkeopprøret mot klimahysteri» passerte 130.000.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ved midnatt hadde gruppa «Folkeopprøret mot klimahysteri», startet av 68 år gamle Knut Amundsen, 130.300 medlemmer. Amundsen har sagt til VG at han har som mål å få politikerne til «å våkne». Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NTB

Ved midnatt hadde gruppa «Folkeopprøret mot klimahysteri» , startet av 68 år gamle Knut Amundsen, 130.300 medlemmer. Amundsen har sagt til VG at han har som mål å få politikerne til «å våkne».

Onsdag ble gruppa «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteri» opprettet som en motreaksjon, og på tre døgn har den tatt kraftig innpå Amundsens gruppe. Den har passert 104.700 medlemmer.

– Over 100.000 mennesker ser kanskje mye ut på Facebook, men målt opp mot befolkningen er det bare snakk om to prosent. Så det trenger ikke være representativt for hva befolkningen, eller en stor del av den mener, sier publikumsanalytiker i NRK Iacob Christian Prebensen.

Han advarer mot å tro at slike grupper er viktigere enn de er. Selv er han innmeldt i Amundsens gruppe av ren nysgjerrighet, og kan dermed ikke tas til inntekt for gruppas «folkeopprør mot klimahysteri».

En undersøkelse fra YouGov fra september i fjor viste at blant 30.000 deltakere fra 28 land, var innbyggere i Norge helt i toppen når det gjaldt klimafornektelse, etterfulgt av folk i Saudi-Arabia, Sverige, USA og Danmark.