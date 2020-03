Slik påvirker korona kollektivreisen din

Kolumbus ber reisende om å vise hensyn, holde avstand og gå eller bruke sykkel hvis de kan. Hvis du likevel må begi deg ut på kollektivreiser, bør du være oppmerksom på at det går færre avganger, stengte skranker og ny billettordning på ferjer.

For å forberede seg på at flere sjåfører kan bli satt i karantene framover, har Kolumbus innstilt flere bussavganger. Foto: Pål Christensen

Kontantbetaling om bord på Kolumbus’ busser stoppes, og bussene åpner ikke døra foran. De to fremste seteradene, nærmest bussjåføren, er sperret av.

For å begrense smittefaren oppfordrer Kolumbus videre reisende om å prøve å reise utenfor rushtid, holde avstand til andre og ikke gå om bord dersom du ser at det er trangt om plassen.

Både Kolumbus og togoperatør Go-Ahead har gjort noen tiltak når det gjelder kollektivtrafikken:

Stengte skranker i kundesentrene

Skrankene i Kolumbus sitt kundesenter på Byterminalen i Stavanger vil være stengt fra og med torsdag 19. mars. Dette er et tiltak for å begrense smitten av koronaviruset.

Fra før er allerede skrankene ved kundesenteret på Fiskepiren stengt.

Færre busser fra mandag 16. mars

Siden mandag denne uken har Kolumbus forberedt seg på at flere sjåfører kan bli satt i karantene framover. De skriver på sine nettsider at de derfor innstiller avgangene som er merket med gult i rutetabellene, fra og med mandag 16. mars.

Ruter som ikke går om sommeren eller i påske- og juleferien er merket med gult i rutetabellene. Nå betyr gule avganger også at de ikke går på grunn av korona-tiltak fremover. Foto: Skjermdump

Videre skriver de at appene «Reiseplanlegger» og «Sanntid» ble oppdatert med de innstilte avgangene natt til 16. mars, men de fleste avgangene vises med tid fra rutetabellen, og ikke sanntid. De anbefaler derfor at man bruker sanntidskartet, en tjeneste som gir liveoppdateringer på hvor bussen befinner seg.

Færre plasser på hurtigbåtene

Fra 16. mars går hurtigbåtene og ferjene med redusert kapasitet, og uten billettsalg om bord. Kolumbus skriver at dette gjøres for å sikre god plass om bord og slik begrense faren for smittespredning.

Siden det ikke er billettsalg om bord, må man kjøpe billett på forhånd. Kolumbus henviser til nettsiden sin for billettkjøp, og viser til at billetter til Byøyene eller Hommersåk kjøpes i appen Kolumbus Billett eller på billettautomat.

Fakta Dette gjelder på ferjene: Vassøyferjen: Reiser du med diesel-/bensinbil, må du ha gyldig enkeltbillett for voksen begge veier. Reiser du med elbil, må du ha gyldig enkeltbillett for barn. Ingen av månedskortene våre kan brukes til å betale for bil. Billettene kjøpes i appen eller på billettautomat. Kvitsøyferjen og Finnøyferjen: På disse ferjene er det foreløpig gratis å ta med bil, men vi jobber med å få på plass et forhåndsbetalingssystem på bestilling.kolumbus.no. Utsiraferjen: Billett må kjøpes med bankkort på nettsiden til Kolumbus. Det er fordel om du kjøper billett før du kommer om bord. Les mer

Ingen lokaltogavganger mellom Stavanger og Skeiane

Go-Ahead innstiller alle lokaltogavganger mellom Stavanger og Skeiane i uke 12 og 13, altså i perioden fra og med 16.03 til og med 27.03. Avgangene til Nærbø og Egersund går som normalt.

Go-Ahead innstiller alle lokaltogavganger mellom Stavanger og Skeiane i uke 12 og 13. Foto: Kristian Jacobsen

Ikke reis kollektivt om du er syk

Kolumbus ber om at en ikke reiser kollektivt hvis du er syk. Videre oppfordrer de reisende om å være nøye med hygienen og unngå nærhet:

Vask hendene ofte og grundig.

Host i papirlommetørkle eller albuen.

Unngå å betale kontant; kjøp billett på forhånd.

Bruk bakre inngang.

Bruk hjemmekontor hvis du kan.