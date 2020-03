Legevakten for 40.000 innbyggere i Klepp og Time blir likevel ikke lagt ned

Den omstridte saken, med felles innstilling fra rådmennene i Klepp og Time, om at legevakten for de to kommunene skal legges ned og overføres til Sandnes, vil onsdag ettermiddag bli utsatt. I stedet vil det bli vurdert å danne en helt ny legevakt for Jæren som skal dekke 60.000 innbyggere.