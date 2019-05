Nå kan sommerskolen redde langt flere elever enn før

Rogaland fylkeskommune har siden 2009 hatt et tilbud om ti dagers sommerskole med etterfølgende eksamen for ungdom innenfor yrkesfaglig utdanningsprogram og lærlinger. Tilbudet gis til elever og lærlinger med stryk i standpunkt eller på eksamen på VG1 eller VG2, i fagene matematikk og naturfag.

Tirsdag morgen skal ordningen om sommerskole for allmenn-elever forhåpentligvis vedtas.

I 2018 var det 92 elever fra 15 ulike skoler som meldte interesse for ordningen. Disse fikk tilbud om matematikk på tre skoler; Jåttå, Bryne og Karmsund. I tillegg ble det gitt tilbud om naturfag ved Bryne vgs. Av disse 92 elevene var det 88 som gikk opp til eksamen. 83 av disse fikk ståkarakter.

– I denne perioden har vi jobbet hardt for å få opp gjennomføringen av videregående i Rogaland. Vi har faktisk satt av 55 millioner til det, og dette er en viktig del i det arbeidet. Vi har en visjon om at alle skal fullføre videregående, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak og fortsetter.

– Dersom du stryker i et fag, kan du med sommerskole bestå eksamen og fortsette i det utdanningsløpet du hadde sett for deg. Ungdom i denne fasen i livet er sårbare, og det er svært uheldig og en motivasjonsknekk dersom de blir satt tilbake og ikke får følge samme utdanningsløp som vennene sine mer, sier Chesak.

Har brukt to år på å bestå eksamen

Ei som skulle ønske at sommerskole for almenn-elever hadde kommet tidligere, er 20 år gamle Jenny Larsen Sørensen. Hun har tatt opp fag på Sonans i to år, og ble akkurat ferdig med sin siste eksamen.

– Jeg gikk siste året på videregående da fraværsgrensen kom. På grunn av sykdom og litt andre ting var det vanskelig for meg å møte opp og få de karakterene jeg skulle ha. Jeg gikk derfor ut av videregående med «Ikke vudert» i norsk, matte og historie, forteller hun.

Hun forteller videre at det ikke var et alternativ å gå 3. klasse om igjen, ettersom det allerede var vanskelig å møte opp.

– Dersom jeg hadde hatt mulighet til å gå på sommerskole, hadde jeg gjort det, i stedet for å bruke to år og flere hundre tusen kroner på samme resultat. Det er mye bedre å bare gå to uker i sommer for å bestå, i stedet for to hele år, sier hun.

Selv om Jenny nå har fullført videregående og ikke kan benytte seg av sommerskole-tilbudet, er hun veldig glad for ordningen som forhåpentligvis nå vedtas.

– Jeg vet om mange andre som er og har vært i samme båt som meg. Jeg er glad for at de kan spare tid og penger, og begynne å studere samtidig som de andre. Jeg skal endelig begynne å studere til høsten, men med sommerskole kunne jeg gjort det for to år siden, sier hun.

– En vinn vinn situasjon

I følge Chesak vil utvidelsen av sommerskolen være en god investering av fylkeskommunen.

– Fylkeskommunen legger penger i sommerskolen, og slipper å betale for at de må ta faget om igjen som er mye dyrere. Det er en vinn vinn situasjon, sier hun.

I fjor var det 605 elever som manglet karaktergrunnlag.

– Det er ganske mange. Tallet hadde nok vært betydelig mindre dersom flere hadde hatt tilbud om sommerskole, sier Chesak.

Hun forteller at hun ikke ser på motivasjonen til sommerskolen som et problem.

– De som tar dette tilbudet er egenmotiverte og har lyst. Får de muligheten til å unngå et ekstra år på skole, og heller gjennomføre eksamen på to uker i sommer, er det en stor nok motivasjon i seg selv, sier hun.