Flere reiste kollektivt i februar

Til tross for at det ikke var gjeninnført rushtidsavgift i februar måned, benyttet flere seg av kollektivtilbudet sammenlignet med i fjor.

Kolumbus opplevde vekst i både bruk av buss-, bysykkel- og ferjetilbudene i Rogaland:

Februar 2018 Februar 2019 Vekst Bysykkel 3 673 5 632 1 959 Buss 1 825 954 2 041 500 215 546 Hurtigbåt 50 426 53 487 3 061

– Rekord etter rekord står for fall i året vi er inne i. Tar vi med at januar og februar er to av årets absolutt kaldeste og mørkeste måneder værmessig, samt at rushtidsavgiften i bomringen ikke var gjeninnført, er tallene spesielt oppløftende, sier kommunikasjonssjef i Kolumbus, Grethe Skundberg, i en pressemelding.

– Rushtidsavgiften ble gjeninnført 25. mars, og det går mot lysere og varmere vær. Det lover svært godt for resten av 2019.

Sykkeltall for årets ti første uker viser 100.000 flere passeringer forbi kommunes sykkeltellere målt mot i fjor.

Samtidig viser tall fra Ferde at nær 5300 flere biler kjørte daglig gjennom bommen i rushtiden etter at avgiften ble fjernet.

– Den nye bomringene har medført at vi har tre prosent mindre trafikk på veiene. Når vi hadde rushtidsavgift ble biltrafikken reduserte syv prosent, sa samferdselssjef i Rogaland, Gottfried Heinzerling, til Aftenbladet torsdag 21. mars.