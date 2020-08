Hun skal lede politisk sekretariat i Stavanger

Hanne Navdal Vatnaland (40) er ansatt som ny leder av politisk sekretariat i Stavanger kommune. Profilerte politikere som Kari Raustein og Marcela Molina sto også på søkerlisten, men nådde ikke opp.

Hanne Navdal Vatnaland tar fatt som leder av politisk sekretariat i Stavanger kommune i løpet av høsten.

Ove Heimsvik Journalist

- Jeg ser fram til å legge til rette for et sterkt og levende lokaldemokrati og bygge videre på det gode arbeidet som er gjort hittil. En viktig oppgave blir å følge opp de høye ambisjonene for kommunedelsutvalgene. Jeg vil også jobbe for smidige prosesser og et godt samarbeid internt i organisasjonen, sier Navdal Vatnaland i en pressemelding.

Ansettelsen innebærer at Høyre-politiker og tidligere Frp-topp Kari Raustein ikke nådde opp. Det gjorde heller ikke tidligere leder i Stavanger SV, Marcela Molina, eller Pål Nygård, som har vært rådmann i Etne kommune.

Har ledet Storhaug-satsing

Hanne Navdal Vatnaland har en master i sammenliknende politikk. Hun har jobbet i Stavanger kommune siden 2010, blant annet som folkehelserådgiver og prosjektleder for områdesatsingen på Storhaug.

Under koronasituasjonen har hun vært fungerende leder for beredskaps- og samfunnsutvikling. Tidligere har hun jobbet i Forsvaret og Helsedirektoratet.

– Sterkt engasjement for lokaldemokratiet

– Navdal Vatnaland har mye spennende arbeidserfaring og leverer gode resultater, sier direktør for innbygger- og samfunnskontakt i Stavanger kommune, Herbjørn Tjeltveit, i meldingen.

– Hun har gode lederegenskaper, kombinert med et sterkt engasjement for lokaldemokratiet. Hun har dessuten god breddeinnsikt i kommunens virksomhet, både knyttet til politiske prosesser og saksbehandling, sier Tjeltveit.

Navdal Vatnaland avløser dermed Martha Rødde som leder av politisk sekretariat. Rødde går over i annen stilling og får blant annet ansvaret for valg i kommunen.