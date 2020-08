I dag åpner koronatest-senter på flyplassen

I dag åpner teststasjonen ved Stavanger lufthavn, Sola, der flypassasjerer som kommer fra utlandet kan testes for covid-19-smitte.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fra klokken 17.30 mandag vil flypassasjerer som kommer fra utlandet koronatestes. Foto: Pål Christensen

Janne Hagen journalist

Testtilbudet, som ble annonsert sist uke åpner klokken 17.30, gjelder både rogalendinger som kommer hjem fra utenlandsreise, og utenlandske arbeidere og turister som ankommer regionen vår, opplyses det i en pressemelding fra Sola kommune mandag.

Sola kommune har det medisinske og organisatoriske ansvaret for testsenteret, Avinor stiller med lokaler og infrastruktur og også nabokommunene Sandnes, Stavanger, Klepp og Randaberg, samt Stavanger Universitetssjukehus, Røde Kors og Sivilforsvaret, har alle bidratt med ressurser.

Sola kommune har ansvar for smittevern ved flyplassen. Mandag 10. august anmodet Helsedirektoratet Sola kommune om å opprette et testsenter ved flyplassen. Nå er altså tilbudet på plass.

– Jeg er glad for at vi nå kommer i gang med tilbud til de utenlandsreisende om koronatesting. Vi setter også pris på at Helsedirektoratet har sagt at de tar regningen for testsenteret på flyplassen vår, sier ordfører i Sola kommune, Tom Henning Slethei.

Den nye teststasjonen på Stavanger lufthavn Sola har en kapasitet på 50 covid-19-tester i timen.

Sola kommune arbeider nå med å få på plass et lignende testsenter ved utenlandsterminalen i Risavika, der det med danskebåten kommer reisende til landet.