60 pasienter utsatt for snoking i journaler

En ansatt ved Dalane distriktspsykiatriske senter (DPS) vil bli politianmeldt for ulovlig snoking i flere pasientjournaler. Totalt skal rundt 60 pasienter være berørt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Assisterende klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern voksne, Sølve Braut, beklager det som har skjedd. Foto: Rune Vandvik

Ola Fintland Journalist

«En medarbeider ved Dalane distriktspsykiatriske senter (DPS) har innrømmet å ha gjort urettmessige oppslag i flere pasientjournaler. Helse Stavanger vil anmelde saken til politiet. Fylkesmannen i Rogaland har blitt varslet muntlig, og varselet vil følges opp skriftlig.»

Det skriver Helse Stavanger på sine egen nettsider.

– Dette er svært alvorlig. Vi beklager på det sterkeste til pasienter som er berørte av dette. Vi har stor forståelse for den merbelastningen dette medfører for en sårbar pasientgruppe, sier assisterende klinikksjef ved Klinikk for psykisk helsevern voksne, Sølve Braut.

Forholdet ble oppdaget høsten 2019 etter at Dalane DPS mottok tilbakemelding fra to pasienter.

– Vi satte umiddelbart i gang med undersøkelser. Da det ble klart at den aktuelle hadde gjort uberettigede innsyn i journalene, ble medarbeideren tatt bort fra arbeid med pasientopplysninger. Jeg har ikke anledning til å kommentere dette mer av hensyn til sakens karakter, men jeg kan bekrefte at vedkommende ikke lenger har et arbeidsforhold ved Dalane DPS eller i Helse Stavanger, sier Braut.

Pasienter som er berørt, har fått brev med informasjon om Helse Stavanger har oppdaget at en ansatt ved Dalane DPS har gjort uberettiget innsyn i journalen. I brevet heter det at: «Vi har ingen indikasjon på at informasjon om deg er gitt videre til andre, men den ansatte har brutt Helsepersonellovens paragraf 21a ved å søke og lese notat i journalen og på den måten tilegne seg taushetsbelagt informasjon som vedkommende ikke hadde tjenestemessige grunner for.»

Det står også at «Vi beklager veldig den situasjonen som har oppstått!».

