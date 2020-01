Skal levere 1800 alarmsnorer til nye SUS

OneCo har sikret seg sin andre kontrakt med SUS2023.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: SUS2023

Selskapet vant i samarbeid med Best Teleprodukter konkurransen om å levere pasientsignalanlegget til det nye sykehuset på Ullandhaug.

– Vi skal levere nær 1800 snordrag, 200 korridordisplay og 40 vaktromdisplay. Anlegget vil i stor grad fungere slik folk er vant til, men den teknologiske utviklingen gir også nye og mer fleksible muligheter, sier Kjell Arne Giske, administrerende direktør i OneCo i en pressemelding.

I dag varsles vaktrommet når en pasient drar i alarmsnora. På det nye sykehuset vil varsler og alarmer gå direkte til ansvarlig pleiepersons vaktmobil.

– For våre folk på jobb i det nye universitetssykehuset vil det være en stor fordel, fordi man til enhver tid ser hvor det trengs hjelp, selv om man ikke er ved displayet på vaktrom eller i korridoren. Det tror vi vil øke handlingsrommet og bedre arbeidshverdagen for pleiepersonalet. I tillegg vil det være bedre for pasientene, sier Kari Gro Johansen, prosjektdirektør for SUS 2023.

Dette er OneCo sin andre kontrakt på det nye sykehuset. I mai i fjor vant selskapet avtalen om å levere byggautomasjon til det nye sykehuset. Dette innebærer styring, regulering og overvåkning av driftsteknisk utstyr på sykehuset. I tillegg skal selskapet leere romkontroll for rundt 4000 rom på det nye sykehuset. Denne kontrakten har en verdi på 47 millioner kroner inkludert moms.

Publisert: Publisert: 28. januar 2020 11:52

Mest lest akkurat nå