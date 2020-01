Erna Solberg: Kallmyr visste om dilemmaene rundt antatt syk Syria-gutt

Erna Solberg slår tilbake mot avgått justisminister Jøran Kallmyr (Frp) som sa han var overrasket over at tilstanden til Syria-gutten ikke ble sjekket bedre.

Statsminister Erna Solberg (H) sier at alle statsrådene har visst om dilemmaene rundt den antatt syke femåringen. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

– Jeg er veldig overrasket over at det blir debatt om dette nå. Vi har hele tiden blitt fortalt at dette barnet er dødssykt. Vi har ikke fått informasjon som skulle tilsi noe annet. Jeg er veldig overrasket over at man ikke sjekket dette bedre på forhånd, sa avtroppende justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til Aftenposten fredag.

Det har vært uklart hvor syk femåringen, som ble hentet hjem fra Syria sammen med sin IS-siktede mor og halvsøster i forrige uke, er. Myndighetene har omtalt ham som «antatt alvorlig syk».

Nå slår Erna Solberg (H) tilbake mot Kallmyr. Hun sier til Aftenposten at han, og alle andre statsråder, har visst om alle forbeholdene og dilemmaene i saken.

– Norsk utenrikstjeneste kan ikke og skal ikke sette diagnoser. Vi har måttet forholde oss til opplysninger fra lokale helsetilbydere i leiren. I regjeringens behandling har alle disse spørsmålene vært tydelige. Forbeholdene og utfordringene knyttet til dette har vært kjent, sier hun.

Flere har også kommet på banen de siste dagene og krevd at offentligheten skal få vite mer om guttens helsetilstand.

Statsministeren sier til avisen at det er kvinnens advokat og familie som eventuelt må komme med helseopplysninger.

