Solfrid Lerbrekk (SV) gir seg på Stortinget

Den 29 år gamle stortingsrepresentanten fra Kvernaland tar ikke gjenvalg.

Solfrid Lerbrekk (SV) har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Janne Hagen Nyhetssjef

Lerbrekk har ett år igjen av stortingsperioden sin for SV, men neste periode er hun ikke lenger en del av Rogalandsbenken. 17. april sa hun til Aftenbladet at hun var i tenkeboksen, men onsdag kveld la politikeren fra Jæren ut denne meldingen på Facebook-siden sin:

«Etter 3 år på Stortinget er det på tide å ta et valg om å stille igjen eller ikke. Og først vil jeg si at det har vært en ære, utrolig lærerikt og spennende og jeg vil gjerne takke for alle gode dagene, kveldene og gode øyeblikkene i folkets tjeneste. Jeg har regnet meg selv som en representant for fagbevegelsen, fagarbeidere, lærlinger og SV selvsagt. Tusen takk for tilliten ❤

Jeg har etter en lang tenketid bestemt meg for ikke å stille til valg igjen neste år. Jeg vet at flere gjerne skulle sett at jeg stilte igjen, og det setter jeg pris på. Jeg synes selv det er dumt av den årsak at jeg mener fagarbeidere er for lite representert blant de som bestemmer. Det blir ikke riktig for meg å nevne en enkel årsak for denne beslutningen da dette er sammensatt av flere grunner.

Det har vært en vanskelig beslutning å ta.

Blant annet fordi jeg har trivdes svært godt med det gode samarbeidet jeg og SV har hatt med viktige hverdagshelter og organisasjoner som slåss for bedre rettigheter til de som ofte er i en vanskelig livssituasjon med sykdom eller lite penger, mange ganger begge deler. Her kan jeg nevne mange, men ønsker spesielt å trekke frem noen: Løvemammaene og de som har kjempet for pleiepengeordningen, AAP-aksjonen og Elisabeth Thoresen som slåss for rettighetene til dem som ikke kan jobbe helt eller delvis men som ikke har fått uføretrygd, Motvind, Pensjonistforbundet, alle tillitsvalgte og hele fagbevegelsen som jeg føler meg veldig tilknyttet til.

Jeg vil gjerne bidra videre i politikken og partiet, og jeg ser frem til å påta meg andre oppgaver som jeg enda ikke vet hva skal være.

Etter å ha tatt en prat med både leder av fylkeslaget, nominasjonskomiteen og partileiaren så velger jeg å gå ut med dette nå, sånn at fylkeslaget skal få tid til en grundig prosess med sammensetting av ny liste til neste valg.

Til slutt vil jeg si at jeg fortsatt har over ett år igjen i dette vervet, og har store planer om å jobbe like godt i samarbeid med dere alle helt til siste dag.

Og hvem vet, kanskje en dag jeg ryker inn igjen, senere i livet.»

Rogalandsbenken på Stortinget. Foto: Siv Dolmen