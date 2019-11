Forsand-legenes bakvaktordning avvikles: Pasientene må reise til legevakten i Sandnes

Legevaktsjefen i Sandnes orienterte det avtroppende formannskapet i Forsand tirsdag.

– Faglig blir dette en trygg og god ordning, men med legevakt så langt vekke blir det mindre brukervennlig enn da vi var sammen med Strand. Legevakten for Forsand blir på Sandnes, slik den er i dag. Man ringer legevakttelefonen og det blir gjort en vurdering der, sier Guro H. Fløysvik, som jobber på legekontoret og er innvalgt i Sandnes kommunestyre for KrF.

Legene i Forsand har hatt beredskapsvakter (hjemmevakt) for gule og røde oppdrag.

Røde og gule oppdrag

Hastegrad «akutt», med fargekode rød, er pasienter eller hendelser som er livstruende eller potensielt livstruende, og der vitale funksjoner er ustabile eller truende. Da er det legehelikopter til SUS som gjelder.

Hastegrad «haster» har fargekode gul, og defineres som «pasienten har skade/sykdom som krever rask behandling for å forhindre forverring av tilstanden». Gudrunn Thorsen, legevaktsjef i Sandnes, opplyste til administrasjonsutvalget at det var 25 gule oppdrag i året. I slike tilfeller skal det etter nyttår rykke ut ambulanse med digitale enheter, som kan kommunisere med lege. Dette fungerer i andre grisgrendte kommuner.

Grønne oppdrag er mindre alvorlige tilstander eller skader der assistanse eller vurdering ikke må gjøres umiddelbart.

– Folk med halsbetennelse har reist til Sandnes i lang tid. Folk må bli flinke til å ta kontakt med legekontoret 13.30 i stedet for 17, så slipper de reise, sier Guro H. Fløysvik.

Utplasserer hjertestartere

Legevaktsamarbeidet med Strand tok slutt på grunn av pengekrangel. Dette var en av grunnene til at Forsand valgte å samarbeide med Sandnes. Det er 15 minutters kjøring fra Forsand til legevakten på Jørpeland og cirka 45 minutter til Sandnes.

– Legevakten på Sandnes har utredet flere alternativer, inkludert samarbeid med Strand. Dette kunne løst situasjonen der Forsand må til Sandnes. Svaret fra Strand var nei til et samarbeid. De ser mot legevakten i Stavanger på nettene. Synd, for et samarbeid kunne vært positivt for begge. Vi har bedt legevaktsjefen arrangere informasjonsmøte. Nå er det viktig å skape trygghet. Det skal i tillegg utplasseres 10 hjertestartere ulike steder i bygda, men det er egentlig et prosjekt uavhengig av legevakt, sier Bjarte Dagestad (H), avtroppende Forsand-ordfører.