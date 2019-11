Cecilia har silikon i brystene for å redde livet

Marie von Krogh

Les også: Den livsfarlige arven (først publisert 1. oktober 2016)

– Klart det er kjekt å få komplementer for fin kløft, og det er deilig å slippe BH, men det er viktig for meg å understreke at jeg ikke har silikon i puppene fordi jeg er forfengelig, det er fordi jeg ikke vil dø, sier Cecilia Linn Bie.

Hun har en genfeil, nedarvet i generasjon etter generasjon. Hver 12. kvinne får brystkreft, og genfeilen øker risikoen med 60 prosent. Forklaringen må vi 670 år tilbake i tid for å finne.

Brødrenes lek er slutt: – Hustvedt & Co. er oss. Vi lukker et kapittel her nå. Det sitter i hjertet

Anders Minge

Les saken: Leken er over: Hustvedt & Co stenger dørene for godt. (først publisert 24. august 2019)

Tor og Per Søiland har tilbrakt hele yrkeslivet i leke- og gavebutikken i smørøyet av Stavanger sentrum. Nedleggelsen har de planlagt i flere år.

Varer som aldri ble solgt, hyller de aldri fikk behov for. Nå er brødrene i full gang med oppryddingen etter 146 års butikkdrift. I god tid før julestria låser den tradisjonsrike butikken for godt.

Hva skjer med butikklokalene etter at de er tømt for historie og leker? Blir det ny butikkvirsomhet i lokalene i hjertet av Østervåg?

Erling Braut Haaland: – Du ser at eg kose meg her, men kjæme dæ en storklubb frå Spania og banke på dørå, så ...

Les saken: Stort intervju med Erling Braut Haaland (første gang publisert 26. oktober 2019)

Erling Braut Haaland, som fylte 19 år 21. juli, har scoret seks mål i Champions League på tre kamper. Ingen, ikke de aller, aller største, ikke Ronaldo, ikke Messi, ikke Robert Lewandowski. Bare Erling har klart det.

Han er brennhet i en hel fotballverden. På banen er han den store anføreren, utenfor er han en beskjeden gutt fra Bryne. Vi møtte ham i Salzburg.

I et stort intervju med Aftenbladet gir han av seg selv: