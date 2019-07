Store forventninger til UL 2019

UL, eller Ung Landsmøte, er en kristenfestival som først begynte i 1948, og nå kommer til Kongeparken hvert år. Opplegget inkluderer både møter, seminarer og konserter, i tillegg til aktiviteter rundt om i fylket. Hvert år velges også et festivaltema, som i år er «Ja, vi elsker».

– Budskapet «Ja, vi elsker» handler om at når alt kokes ned i Bibelen, står man igjen med kjærlighet. Vi ønsker å fokusere på Guds kjærlighet til oss, å elske videre, og å bety noe i verden ved å vise kjærlighet for hverandre, forteller Christian Bredvei Gusland, prosjektleder for UL.

Vil forandre liv

Som prosjektleder for UL, ønsker Christian at den ukeslange festivalen skal bety mer for deltakerne enn bare én uke.

– Jeg håper at dette er en festival som forandrer menneskeliv, at ungdommene får se hvem Gud er og blir inspirert og utrustet til å leve liv i etterfølgelse av Ham.

Christian forteller at de som tar del i festivalen ofte overrasker med tanke på hva de sitter igjen med i etterkant.

– Når vi snakker med folk som er på festivalen og gjør evalueringer i etterkant, spør vi hva som har vært viktigst eller best for de som har deltatt. Man skulle gjerne trodd at svaret var camping, festivalliv eller konserter, men det er som regel møtene, lovsangen og talene som går igjen. Dette er også noe vi legger ned mye ressurser i, og også i år gleder vi oss veldig til dette.

Med tema kjærlighet, er blant annet flere seminarer lagt opp tilsvarende. Som for eksempel «ja vi elsker våre nye landsmenn», og «ja vi elsker homofile», ifølge Christian.

Inviterer hele Rogaland

Selv om UL har holdt seg i Rogaland og spesielt Kongeparken i flere år, kommer unge kristne mellom 15 til 23 år fra hele landet for å delta. Det skal til og med komme 30 stykker fra Island. Men det stopper ikke der; deler av opplegget skal også flyttes ned til selve Ålgård.

– Noe som er nytt i år, er at vi flytter et såkalt misjonstivoli ned på parkeringsplassen på kjøpesenteret i Ålgård. Hele Rogaland er invitert til å stikke innom.

Christian har store forventninger for hvordan årets arrangement vil bli.

– Forventningene er skyhøye, ler han.

– Vi har skikkelig god påmelding i år, og forventer at mellom 3- til 4,000 møter opp totalt. Jeg ser for meg en kjempeflott uke, med fint vær og god festivalstemning.