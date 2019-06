E.coli-funn i drikkevannet på Utsira

Haugesunds Avis skriver onsdag at rutinetest har påvist koliforme bakterier og e. coli i drikkevannet på Utsira. Innbyggerne har blitt anbefalt å koke vannet frem til det kommer et nytt varsel.

Dette skjer kort tid etter drikkevannsskandalen på Askøy, hvor 2000 mennesker har blitt syke, og 76 har blitt innlagt på sykehus. To personer som er døde har også hatt denne bakterien i kroppen.

Det var etter en rutinetest som tas en gang i måneden, at det ble påvist koliforme bakterier og e.coli i drikkevannet på Utsira. Forekommer slike bakterier i vann, er det tegn på at det er forurenset med ekskrementer fra dyr eller mennesker.

Ifølge kommunen ble det også påvist e.coli i drikkevannet i 2016.

– Vi vet ikke hvor lenge det kan ha vært e.coli i drikkevannet denne gang, men jeg har drukket vannet hver dag og hver natt. Så vi har ingen indikasjon på at dette er noen ny Askøy-sak. Jeg har gitt beskjed til kommuneoverlegen også, så han er orientert om situasjonen, sier driftssjef i Utsira kommune Arvid Helgesen til Aftenbladet.

Lave mengder

Ifølge Åshild Skeie i Mattilsynet skal det være snakk om lave mengder e.coli som er funnet i drikkevannet.

– Det er funnet én e.coli per 100 milliliter. Det er et lavt antall, men tilsier likevel at det skal sendes ut et kokevarsel. Grenseverdien er nemlig 0, sier hun.

– Er det grunn til frykt på Utsira?

– Nei, ikke etter det jeg vet. De var raske med å varsle, og har fulgt regelverket, sier Skeie.

Var tema i kommunestyret

Det bor i overkant av 200 innbyggere på Utsira, og alle er tilknyttet samme drikkevannskilde. Denne drikkevannskilden er på et inngjerdet område, med villsau beitende rundt.

I formannskapet og kommunestyret på Utsira i forrige uke, ville politikerne ha svar på om disse gjerdene var sikre nok til å unngå at villsauene tok seg over til drikkevannet. Det ga administrasjonen klart og tydelig beskjed om at de var, men at det måtte følges opp kontinuerlig.

– Og det er ingen antydninger om at det er funnet dyr i dette vannet, sier Helgesen til Aftenbladet.

Ingen kjente lekkasjer

Store deler av rørsystemet på Utsira er fra da vannverket ble bygget sent på 60-tallet. I løpet av de seneste årene har de oppgradert omtrent halve rørsystemet. I 1985 fikk de renseanlegg, og har et høydebasseng som er tilknyttet dette. Ifølge Helgesen er alt dette i et lukket system, og det er heller ingen meldinger om lekkasjer her.

– Selv om det er ingen kjente lekkasjer kan det være det. Da kan et undertrykk suge inn vann i systemet som vi ikke ønsker å ha, sier Helgesen.

Utsira kommune har sendt ut varsel til alle innbyggerne om at de må koke vannet, og at det er en del av rutinen. Helgesen sier det ikke trenger å være alvorlig av den grunn.

– Innbyggerne våre må stole på at vi kan levere skikkelig vann. Da må de vite at de får de beskjedene de kan få når slik skjer, sier han.

De vil ta en ny, utvidet prøve på Utsira torsdag, og enda en i neste uke.

– Så vil vi få beskjed i morgen tidlig om det kan friskmeldes eller ikke, sier ordfører Marte Eide Klovning.

Jan Inge Haga

Er rolige

– Er dere redd for en ny Askøy-situasjon?

– Vi vet jo aldri, men som sagt så er dette en rutinekontroll. Administrasjonen holder seg rolige., sier ordføreren.

– Har dere fått meldinger om at noen har blitt syke?

– Nei, vi har fått beskjed av en som skulle fortsette å drikke vannet som vanlig, og en som hadde blitt syk av samme bakterie som de på Askøy og hadde vært syk i sju uker. Vedkommende håpet ikke det var tilfellet her. Det virker som om folk er ganske rolige, sier hun.

Kommunelege Stig Lillesund sier til Haugesunds Avis at det primært er magesyke de frykter ved utbrudd av e.coli-bakterier i drikkevannet.