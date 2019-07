Flere gjerningsmenn bak voldshendelsen på Eiganes mandag

Mandag kveld ble en mann i 40-årene fraktet til SUS med skader i hodet etter en voldshendelse på Eiganes. Tirsdag opplyser politifaglig etterforskningsleder i Sør-Vest politidistrikt, Erik Håland, at fornærmede ikke fikk kraniebrudd som følge av hendelsen.

– Men det ble et åpent sår i tinningen, så han måtte sy ni sting, sier Håland.

Rundt klokken 21.45 mandag kveld sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Victoria Hillveg, følgende til Aftenbladet:

– Det er et vitne som har kommet over fornærmede og varslet oss. Vi tror at hendelsen har skjedd utendørs. Vi har gode spor i forbindelse med videre etterforskning, og leter etter gjerningspersonen med store styrker, fortalte Hillveg.

Tirsdag kveld er gjerningsmannen fremdeles ikke pågrepet, men Håland sier at saken har full prioritet.

– Vi jobber med saken nå og antar at det var flere gjerningsmenn, sier han til Aftenbladet tirsdag ettermiddag.

– Til nå har vi funnet minst to antatte gjerningsmenn og jobber med å identifisere dem hundre prosent. Nå jobber vi med vitner, så blir det en lokalisering av hvor de oppholder seg, forklarer Håland.

Han regner med de kan få til en pågripelse tirsdag kveld eller i løpet av natt til onsdag.

Både fornærmede og de antatte gjerningspersonene holder til i rusmiljøet, ifølge etterforskningslederen.