Utdanning mens du går på dagpenger? Nå kan det bli mulig

– Jeg mener vi har funnet en balanse som gjør at folk kan oppfordres til å ta utdanning, når de først har vært uheldige og blitt arbeidsledige, sier Truls Nordahl til Aftenbladet.

Den tidligere direktøren i Nav Rogaland, nå seniorrådgiver samme sted, har vært medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg, som tirsdag formiddag leverte sin utredning til kunnskapsminister Jan Tore Sanner og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Utredningen har tittelen «Lærekraftig utvikling – livslang læring for omstilling og konkurranseevne» og omfatter rundt 50 forslag til tiltak som regjeringen nå skal tygge på.

10 studiepoeng i halvåret

Forslaget Nordahl sikter til går helt konkret ut på at du skal få muligheten til å ta utdanning tilsvarende 10 studiepoeng per halvår, dersom du har vært arbeidsledig i mer enn tre måneder.

– Da oljesmellen kom for noen år siden, spurte mange om de kunne videreutdanne seg uten å miste dagpengene. Dét fikk de aller fleste avslag på, fordi hovedregelen er at du ikke kan kombinere dagpenger med utdanning, sier Nordahl til Aftenbladet.

– Hvorfor er ikke dette mulig i dag?

– På flere måter er reglene fornuftige, for at man ikke skal ha for stor fordel av å melde seg ledig. Derfor har dette vært veldig strengt. Men nå mener utvalget at vi har funnet en løsning, som gjør at utdanning kan være et godt alternativ, dersom du først har blitt arbeidsledig. Mange opplever det også som meningsløst å bare søke jobber. Da tror vi det er kjempelurt å kunne bruke noe av tiden på å oppdatere utdanningen sin, sier Nordahl.

Fersk kompetanse

Oljenedturen dokumenterte behovet for å tenke nytt på dette feltet, mener den tidligere Nav-sjefen.

– Da så vi tydelig at selv om mange hadde god utdanning, så kunne den utdanningen være lite oppdatert. Etterspørselen, derimot, handlet om ny og fersk kompetanse. Erfaring kan også være bra, men den er ofte vanskelig å dokumentere. Fordelen med utdanning er at den kan dokumenteres, noe som er en styrke, sier Truls Nordahl.