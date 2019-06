Lover drømmeweekend for to syklister i Egersund

Leif Erik Egaas er halvredd for å snakke med Aftenbladet i startområdet. For fem år siden sto han i den samme rundkjøringen i det syklistene startet. Han mumlet for seg selv. «Neste år stiller jeg.» Aftenbladet oppfattet løftet og skrev om det. Dermed måtte han legge seg i hardtrening. Året etterpå stilte han på startstreken. Den gang hadde Eigersund en sprek rådmann som het Ketil Helgevold. Han stilte som hare for ordføreren.

– Stakkars Helgevold. Han syklet vanligvis på under 3 timer. Jeg husker han ropte da vi nærmet oss Sandnes at jeg måtte gi på. Jeg svarte ikke siden det ikke var pust igjen til å svare med, men jeg la inn det siste ekstra som jeg ikke trodde at jeg hadde og vi klarte det, utrolig nok, på under 5 timer, sier Egaas, som ikke stiller i sykkelklær selv om han er styreleder i Sykkelbyen Egersund.

– Kneet, sier han og ser på oss med lidelse i blikket. Men så legger han til. - Jeg stiller til neste år!

Utfordring

Dermed er det sagt. Katta er ute av sykkelstativet. Han har igjen forpliktet seg til noe han per i dag ikke ser syn på å gjennomføre. Sykkelrittet Egersund til Sandnes.

– Ja, jeg stiller til neste år. Og ikke nok med det. Sykkelbyen Egersund går inn med 50 000 kroner i sponsermidler til Nordsjørittet. Jeg utfordrer her og nå alle deltakerne til å utfordre en venn. Det skal ikke mer til før 4000 blir til 8000.

Samtidig har han ei feit gulrot å lokke med. Den som verver flest venner vinner en drømmeweekend for to i Egersund høsten 2020. Hotell, opplegg, mat og alt det beste Egersund kan by på. Kanskje til og med privat guiding til Trollpikken.

– Nordsjørittet er viktig for Egersund. Det er viktig for folkehelsa, men det er samtidig omdømmebygging og turisme. Derfor ønsker vi å bidra og håper riktig mange tar utfordringen, sier han.

Fornøyd

Daglig leder Siri Ommedal applauderer det hun hører med hendene i været.

– Veldig bra, sier hun og er i det hele tatt strålende fornøyde. Jo da, det er færre deltakere i år, men den gang det stilte 10 000 −12 000 syklister til start; den gang toppet alt seg i Norge. Nå opplever mange arrangementer at ting normaliserer seg.

– Men det er veldig kjekt at været er på vår side og at dette kan bli et av de beste rittene på lenge, sier hun.

