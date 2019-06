Kortreist mat på torget i Stavanger

Pernille Filippa Pettersen

– Det er kjempekoselig at det er marked i byen. Det skaper liv og stemning. I tillegg får man testet mange nye spennende smaker, sier Asta Eymundsdottir, i det hun rekker Hrafn Karlsson en smaksprøve.

– Jeg tror jeg må kjøpe noe ramsvik sennep og muligens en chutney.

Karlsson nikker bekreftende.

– Det er jo god stemning, men det er nok Asta som synes dette er hyggeligst av oss to, sier han med et glimt i øyet.

– Jeg elsker det

Lørdag formiddag ble bondens marked arrangert for aller første gang på torget i Stavanger. Ordfører Christine Sagen Helgø var til stede under åpningen av markedet, hvor Jæren honning, Sørtung Gård, Smågrønt og Rossavik var blant produsentene.

– Det er så hyggelig at det er så mye folk her, sier Eli Brodahl. Hun solgte blant annet pestoer, oljer og marmelade for bedriften «Rågoe», som holder til på Tau.

– Veldig mange vil smake og det er så klart veldig kjekt, sier Brodahl.

– Hvordan er det å stå her?

– Jeg elsker det. Her er det masse turister fra inn- og utland og masse folk fra rundt om i fylket som gleder seg over gode smaker. Det er rett og slett et fantastisk arrangement.

Unge selgere

Søstrene Marie (7) og Pernille Raukstad (9) var en av de aller yngste selgerne.

– Vi synes det er kjekt å jobbe her, sier Pernille, mens hun overrekker ferske egg til en kunde.

Pappa Tor Magne Raukstad står i bakgrunnen og passer på at alt går fint for seg.

– Hvor mange egg har dere solgt i dag?

– Kjempemange, svarer Marie.

– Hvert fall rundt 1000 egg, legger Pernille til.