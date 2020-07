Stavanger - sildebyen utan sild

Tove Kommedal, til venstre, og Anne Tove Austbø har fleire idear til korleis ein kan gjere silderettar både hipt og tilgjengleg. Foto: Carina Johansen

Stavanger kan takke silda for både by- og industriutvikling. I dag er det andre næringar som driv oljebyen framover. Samtidig meiner nokre at silda burde vere ein større del av serveringstilbodet i byen.