Over 50.000 visninger av sydenkomedien Kåstad Plenty - har du sett serien?

El Cloco? El Brillo? Slik høres det ut når Spania-guide Tore Kåstad inntar jærstrendene. Sjekk ut denne perla av en lokal sydenkomedie.

Publisert: Publisert: 3. juli

Guide kledd opp til salg.

Nå er serien sett over 50.000 ganger gjennom sommeren. Alle de åtte episodene kan du se her på Aftenbladet.no.

Om det costa noe? Nei, her er det special price for you.

Nyt det!

Borestranden er blitt tumleplassen til guiden som koronakrisen hindret i å lose turister trygt til spanske attraksjoner. Ikke kunne han svinge dem innom gjestfrie barer og under fargerike parasoller. Da ble han nødt til å utføre sine arbeidsoppgaver der han ufrivillig var strandet, nemlig på en av Jærens vakreste strender.

Der forsøker han å livnære seg ved å selge mat, lokke badegjester opp på surfebrettet og selge klokker og briller, som om Jæren var blitt helt Syden.

Ny episode hver fredag

Hvordan han lykkes med å selge El Brillo og El Clocko når han snakker spansk med så sterk jærsk undertone - det avsløres i tv-episoder som Aftenbladet publiserer hver fredag. Serien ble opprinnelig publisert på Jærtvs facebookside til god mottakelse fra seerne.

Tore Kåstad spiller hovedrollen. Han er en kjent komiker fra Klepp, som har muntret mange med sine parodier og ville komikersprell.

– Vi spilte serien inn en helg været var fint. Vi dro til og med ut til Feistein fyr, forteller produsent Håvard Hana.

– Dette er barnevennlig humor som utspiller seg i vakker natur, mener han.

– El cloco? El Brillo? Skeptisk jærbu forsøkes overtalt med innpåsliten smiger.

Humor med snert

Digitalredaktør Elin Stueland i Aftenbladet kommer selv fra Jæren. Hun har sett flere av episodene og har ledd både høyt og lenge.

– Trenger man komme fra Jæren for å skjønne humoren?

– På ingen måte! Tore Kåstads humor er ikke avgrenset til et bestemt geografisk område eller en spesiell dialekt. Humoren er folkelig og har en utmerket snert.

Hun gleder seg til å vise serien til hele fylket.

– «Kåstad Plenty» tar ut hele potensialet i den hjemmesommeren vi nå får. Kan vi ikke bare flytte Syden hit? Serien har et svært høyt nivå som vi gleder oss til å vise til brukerne av Aftenbladet. El Toro til folket!