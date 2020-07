Dette bofellesskapet er nominert til prestisjepris

Vindmøllebakken i Pedersgata er en av tre bofellesskap i Norge som kjemper om Statens pris for byggkvalitet. - Ønsker å være prøveklut og inspirator, sier beboer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Vindmøllebakken er en av tre finalister sammen med Nordre gate 20–22 i Oslo og Nye Lilleby i Trondheim. Foto: Sindre Ellingsen

Geir Magne Staurland Journalist

Hvert år deles Statens pris for byggkvalitet ut til de byggene som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. I år er tema for utdelingen «Gode boliger gjennom hele livet».

Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger er i år en av tre som kjemper om denne hedersprisen. De har tatt sikte på å skape et bærekraftig bomiljø, både miljømessig, men også sosialt og arkitektonisk.

Det har de klart.

– Her kombineres god arkitektur med sosial bærekraft og tanker rundt menneskelig fellesskap. Prosjektet viser retning, mot noe varmere og mer inkluderende, sier Rune Schive Hognestad, daglig leder i Solon sørvest.

Korona viste bofellesskapet fra sin beste side

Andreas Middelthon er en av de som bor der. Han er strålende fornøyd etter å ha bodd i Vindmøllebakken i nå ett og et halv år.

– Når vi flyttet inn visste vi jo at det ville bli mer sosialt, men det var liksom mer teori enn praksis. Så det tok litt tid, men spesielt etter det første året og enda mer når korona-viruset kom, har det blitt helt fantastisk bra.

– Bare det at bor 50 mennesker og man kjenner alle med navn er én ting. Vi er mye tilstede for hverandre, og særlig under koronatiden har det vært en enorm kreativitet.

Han forteller at det er en rekke sosiale prosjekter som har gått av stabelen i bofellesskapet, og det med stor suksess. Blant annet konsertarrangementer.

– Vi har et tun i midten som vi har brukt som konsertsal. Publikum står i terrasser og vinduer i fire høyder. Dette har vi gjort ti ganger, og vårt siste besøk var Thomas Dybdahl, forteller beboeren.

Vindmøllebakkens beboere har tilgang på en rekke fellesarealer. Foto: Sindre Ellingsen

Vil være prøveklut og inspirator

De 40 leilighetene i Vindmøllebakken er på mellom 25 og 90 kvadratmeter. Alle har tilgang til store fellesarealer og funksjoner som allrom med kjøkken, amfi, verksteder, vaskerom, bibliotek, gjestehybel, takterrasse, gårdsrom, veksthus og lekeplass.

– Her blir de mest salgbare arealene brukt til fellesarealer. Andre steder er det gjerne disse som går til de som betaler mest. Her er det tenkt motsatt.

Det mener Middelthon flere bofelleskap burde gjort. Det samme mener tydeligvis også juryen i Statens pris for byggkvalitet.

– Vi håper dette kan være en prøveklut og en inspirator, avslutter Middelthon, og legger til at Vindmøllebakken som konsept også blir utstilt av arkitektfirmaet Helen og Hard på Veneziabiennalens nordiske paviljong.