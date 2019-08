Foreslår vern av Mosvatnet

Både Arbeiderpartiet og Høyre støtter et vern.

– Vi støtter et vern, og har programfestet å opprette et naturreservat i Motvatnet og verne det biologiske mangfoldet der, sier partiets ordførerkandidat, Kari Nessa Nordtun til RA.

– Jeg er positiv til et sterkere vern av Mosvatnet, sier ordførerkandidat for Høyre, John Peter Hernes til avisen.

Fylkesmannen har lagt blant annet Motvatnet i sin liste over landskapsvernområder i Rogaland , som Fylkesmannen mener bør biotopvernområde.

Miljødirektoratet er av samme oppfatning, og har foreslått dette overfor Klima- og miljødepartementet.

– Det er på høy tid med et vern, sier daglig leder Erik Thoring i Naturvernforbundet til avisen.

– Det trengs et initiativ fra Stavanger kommune som grunneier for at Mosvatnet skal bli vernet, sier Miljøpartiet De Grønnes Håkon Fossmark til RA.