Fly med utagerende passasjer måtte sikkerhetslande på Sola

– Det er kontroll på personen om bord. Flyet har ikke landet ennå og vi er på vei ut for å ivareta situasjonen så snart flyet er på bakken. Hendelsesforløpet er uklart, melder operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt.

Vaktleder ved Rogaland brann og redning opplyser at det ifølge Avinor er snakk om et fly fra Wizzair som har snudd i lufta over Nordsjøen etter at det har oppstått problemer ombord.

Flightradar24.com

Opplysninger fra Flightradar 24 viser at Wizz Air-flyet var på vei fra Budapest til Reykjavik da det snudde over Nordsjøen og fløy mot Stavanger lufthavn, Sola.

Flyet landet på Sola like etter klokken 10.

– Vi har tatt ut en mannlig passasjer i 60-årene. Ingen skal være skadet. Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd, opplyser operasjonsleder hos politiet.

Saken oppdateres