Politiet tilbakeviser kaprings-rykter etter at fly med utagerende passasjer måtte sikkerhetslande på Sola

Operasjonsleder i sørvest politidistrikt, Victoria Hillveg avkrefter at ordet «kapring» var brukt i meldingen fra flyet.

Det var politisjefen på Stavanger lufthavn som skal ha sagt til TV 2 at flyet snudde etter melding om et kapringsforsøk. Overfor Aftenbladet ville ikke politiet på Sola bekrefte eller avkrefte uttalelsene om et mulig kapringsforsøk.

– Vi vurderte meldingen som udramatisk. Ordet «kapring» ble ikke brukt, opplyser Victoria Hillveg.

Klokka 10.30 meldte politiet at flyet hadde landet og at en mannlig passasjer i 60-åra ble tatt hånd om. Ingen om bord var skadet.

Mannen ble kjørt til politiarresten. Hendelsen er trolig rusrelatert, opplyser politiet.

Vaktleder ved Rogaland brann og redning sier at det ifølge Avinor er snakk om et fly fra Wizzair som har snudd i lufta over Nordsjøen etter at det har oppstått problemer ombord.

Flightradar24.com

Opplysninger fra Flightradar 24 viser at Wizz Air-flyet var på vei fra Budapest til Reykjavik da det snudde over Nordsjøen og fløy mot Stavanger lufthavn, Sola.

– Vi har tatt ut en mannlig passasjer i 60-årene. Ingen skal være skadet. Vi jobber med å få klarhet i hva som har skjedd, opplyser operasjonsleder hos politiet.

Minimale forsinkelser

Lufthavndirektør Anette Sigmundstad opplyser at det var kontrollsentralen på Sola som fikk den første meldingen om at flyet hadde en utagerende person om bord.

– Da handler vi ut fra det og bistår nødetatene. Vi gikk også i gang med en delvis tømming av terminalen, men det ble raskt avklart at det ikke var behov for det. Dermed ble de operative konsekvensene minimale. Vi var relativt raskt i gang igjen og det ble ikke store forsinkelser på øvrige flygninger, sier Sigmundstad.

Wizzair-flyet med den utagerende passasjeren ble takset inn til en av passasjerbroene ved terminalen.