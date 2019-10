I dag stemmer Fellesforbundet over EØS-avtalen

Fellesforbundet, LOs største forbund i privat sektor, skal ved avstemning beslutte hvilken holdning det skal ha til EØS-avtalen. Mange i forbundet vil skrote hele avtalen, men på landsmøtet denne uka er det kommet fram flere nyanser i saken.

Representantskapet har fremmet en innstilling om at det skal gjennomføres en offentlig utredning av EØS og hva mulige alternativer vil være. Det er dette kompromissforslaget som skal opp til votering onsdag.

Da Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre talte til forbundet tirsdag, sa han at selv om mange vil skrote hele EØS-avtalen, er ikke det løsningen på problemene i arbeidslivet.

Hasard med framtiden

Dagsavisens politiske kommentator Arne Strand går så langt som å si at et nei til EØS-avtalen er hasard med landets fremtid, og er bekymret for hvilket signal det vil sende til utlandet dersom Norge trekker seg fra avtalen, mer enn de praktisk-økonomiske konsekvensene med det første.

– Hvis Norge sier opp EØS-avtalen, vil det ute i verden bli oppfattet som om Norge deler samme syn på EU som partiene i det høyrepopulistiske anti-EU-selskapet. Vi har aldri tilhørt, og må aldri havne i et slikt selskap. I det hele tatt vil en oppsigelse av EØS-avtalen være et brudd med norsk utenrikspolitisk tradisjon, skriver Strand.

Ap-splittelse

Strand påpeker også at et nei vil påføre Ap store problemer.

– Ap er nede i knestående etter det dårlige kommunevalget. Det siste partiet trenger for å komme opp å stå foran stortingsvalget om to år, er en opprivende debatt om Norges forhold til EU.

Det synet deler flere aviser onsdag: Ap er dratt mellom grasrotvelgerne fra arbeiderbevegelsen og samfunnseliten som støtter partiet – og EØS. Adresseavisens leder mener den generelle norske støtten til EØS-avtalen og usikkerheten rundt brexit, bidrar til å gjøre det «lite fristende å gamble med Norges tilknytning til EUs indre marked».

– Ap-lederen freder EØS, men lover samtidig strengere kontroll over utenlandsk arbeidskraft om Ap vinner valget. Spørsmålet er om arbeidstakerne i de berørte bransjene lenger tror det er mulig. Deler av svaret får vi når Fellesforbundet avgjør sitt EØS-syn onsdag, skriver Trondheims-avisen på lederplass.