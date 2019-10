Seminar skal «hjelpe» folk ut av homofili: – Jeg ble sint, skuffet og lei meg.

Tirsdag denne uken skal det arrangeres et seminar på NLA Høgskolen i Sandviken.

Tema for seminaret er «Seksualitet, kjønn og identitet», og arrangementet har fått flere til å reagere på grunn av følgende tema:

«Endring eller sølibat – det er spørsmålet. Korleis hjelper vi dei som ønskjer å forlata homoseksuell praksis og kjensler».

Dette spørsmålet skal foredragsholder Mike Davidson svare på, ifølge plakater som er hengt opp på skolen. Han har vært kontroversiell i hjemlandet Irland, på grunn av sin tilnærming til seksualitet.

Han sier selv at han har gått fra å være homofil til heterofil, og mener han kan hjelpe andre med det samme.

– Sint og skuffet

Det er ikke NLA som arrangerer seminaret, men Frimodig Kirke Bjørgvin og Til Helhet.

Skolen leier kun ut lokalene, men pedagogikk-student Gunnhild Hodnekvam mener likevel at skolen har et ansvar.

– Jeg ble rett og slett sint, skuffet og litt lei meg for at skolen jeg går på reklamerer for omvendingsterapi. Å støtte et slikt arrangement bidrar til å diskriminere homofile, og det har gjort at jeg ikke klarer å konsentrere meg om studiene, sier hun.

Hun studerer pedagogikk ved skolen.

Hun er ikke selv homofil, men hun er medlem i Skeive studenter og kjenner flere som er homofile. Nå holder hun på med en bachelor-oppgave som handler om seksualitet og funksjonshemning.

Tor Høvik (arkiv)

– Skjønner at folk reagerer

– Jeg synes det er tullete at skolen, som skal være tuftet på forskning og saklig fremstilling av saker, skal tillate et slikt arrangement, sier Hodnekvam.

Hun forteller at hun ikke har opplevd noe liknende på skolen før.

De studenttillitsvalgte ved skolen stusser også over arrangementet.

– Det er klart at vi ikke kan stille oss bak noe som ikke lar folk få være dem de er, sier leder for studentparlamentet, Marte Haugan.

Hun presiserer samtidig at hun ikke kjenner til hva som er agendaen for arrangementet, og at hun nettopp har blitt oppmerksom på plakaten på skolen.

– Derfor er det vanskelig å si så mye nå. Men jeg skjønner at folk reagerer, sier hun.

Eirik Brekke

– Helt greit at folk reagerer

Arve Kjell Uthaug er leder for arbeidsgruppen som arrangerer seminarer for Frimodig Kirke Bjørgvin.

Han forteller at målet med arrangementet er at de to foredragsholderne Mike Davidson og Øyvind Hasting skal dele sine erfaringer synspunkt og tanker rundt homoseksualitet.

– Mike Davidsons historie er at hans seksuelle orientering har blitt forandret. Det er ikke slik at vi sier at det skal være sånn for andre, men vi åpner for at slike stemmer skal bli hørt, sier han.

Den andre foredragsholderen Hasting, skal snakke om transseksualitet.

– Forstår du at folk reagerer på arrangementet?

– Det er ikke overraskende, for vi lever i et samfunn hvor folk kan ytre, føle og mene det de vil. Det synes vi er helt greit, men vi må også ha ytringsfrihet, sier han.

– Hva er Frimodig Kirkes synspunkt på homofili?

– Vi har et tradisjonelt syn på seksualitet, som handler om at seksualitet hører til i et ekteskap mellom mann og kvinne.

Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med Til Helhet. Organisasjonen skriver på sine nettsider at de et tverrkirkelig forum, som ønsker «å være en ressurs og støtte for mennesker som selv ønsker hjelp i forhold til sin seksuelle orientering».

EIRIK BREKKE

– Tilhører den akademiske kulturen

Rektor på NLA, Erik Waaler, ønsker ikke å stille til intervju med BT. Han har imidlertid sendt følgende skriftlige uttalelse:

«De fleste universitet og høyskoler har mange arrangementer som er initiert og arrangert av privatpersoner og/eller organisasjoner. Dette gjelder også hos oss. Både studenter, og andre, benytter fasilitetene til møter av ulik karakter. Når det gjelder den åpne dialogen, så hører den til i den akademiske kulturen».

«Det er for øvrig naturlig at henvendelser angående ulike arrangement rettes til den aktuelle arrangøren», skriver Waaler.