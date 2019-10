FNB Sandnes nekter å godta eksklusjonen

– Vedtaket leses som et vedtak om ekskludering fra FNB sin hovedorganisasjon. Dette vil følgelig ikke få noen innvirkning for medlemmenes status som medlemmer i FNB Sandnes, skriver FNB Sandnes sin advokat, Kine Fusche Jenssen i advokatfirmaet Sjødin Meling & Co til Aftenbladet.

Tidligere torsdag sendte FNB ut en pressemelding om at gruppeleder Ellen Karin Moen og styreleder John Hov var ekskludert fra partiet etter den siste tids uenigheter rundt posisjonen til Alexandra Eva Lind.

Dette nekter altså FNB Sandnes å godta. Nå har de sendt brev til sentralstyret om nettopp dette.

– Som påpekt i tidligere brev har ikke FNB en lovfestet, vedtektsfestet eller avtalefestet styringsrett over FNB Sandnes. FNB og FNB Sandnes er to ulike rettssubjekter. FNB kan derfor ikke ekskludere et medlem av et annet rettssubjekt, skriver advokaten.

Hun opplyser at medlemmene ikke vil ta vedtaket til følge, og derfor fortsette sitt virke som normalt ettersom de fortsatt må sees på som medlemmer av FNB Sandnes.

Styremedlem i sentralorganisasjonen, Leif Høybakk, ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet på nåværende tidspunkt.