Frigir navnet på den omkomne etter brannbil-ulykken

KVINESDAL: Det var Frank Oddvar Thoresen (59), bosatt i Kvinesdal som mistet livet i ulykken. Navnet ble frigitt i en pressemelding fra politiet i Agder. Navnet frigis i samråd med pårørende.

Klokka 12.30 søndag kom meldingene om en alvorlig trafikkulykke hvor et utrykningskjøretøy var involvert. En brannbil hadde kjørt av veien under utrykning til en traktorulykke i Kvinesdal.

Brannvesenet Sør

Brannsjef Jon Inge Aasen i Brannvesenet Sør fortalte i går kveld om en svært tøff dag.

– Akkurat nå må vi bare ta vare på alle mannskapene våre på best mulig måte. Vi er sterkt knyttet til hverandre og kjenner hverandre godt, så dette er voldsomt tungt, sa Aasen.

Han var sterkt preget da Fædrelandsvennen pratet med ham søndag kveld.

– Vi har vært på sykehuset og truffet familien til den omkomne og de fire andre mennene i bilen, sa han da.

Politiet kunne ikke gi detaljer om hendelsesforløpet da Fædrelandsvennen ringte tidligere idag, før navnet ble frigitt.

– Gjort mye for å hjelpe andre

Ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug (KrF) sier at det er opprettet kriseteam for de nærmeste pårørende. Han forteller at ulykken har gjort sterke inntrykk for ham, og resten av kommunen.

– Frank Oddvar Thoresen var en god og dedikert brannmann. Han har gjort mye for å hjelpe andre i mange år. Vi står sammen i sorgen, sier ordføreren.

Saken oppdateres.