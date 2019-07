Program Gladmat onsdag 24. juli

12.00: Åpning av Gladmatfestivalen 2019 på Torget. Matkurs for barn med NKL Rogaland, Fra Hage til mage og Iver & Evne på Blågrønt.

12.15: Utdeling av Matkulturprisen 2019 på Torget. Prisen deles ut av Chaîne des Rôtisseurs.

12.20: Utdeling av Spesialitetsheder på Torget. Prisen deles ut av Matmerk til en av Rogalands dyktige lokalmatprodusenter.

12.25: Musikalsk innslag fra kammermusikkfestivalen på Torget. Stavanger Kammermusikkfestival bidrar med to flotte fiolinister; Ulvi Hasanli og Ida Celine Dirdal spiller en minikonsert bestående av populære musikkstykker arrangert av Aleksey Igudesman – en herlig blanding av folkemusikk fra ulike nasjoner.

13.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland. Fra Hage til mage og Iver & Evne på Blågrønt.

14.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland på Blågrønt. Konsert med Finding Neo på Torget. Produsentpresentasjon med Jean-Marc Brocard på Gaffel & Karaffels stand.

14.30: Kokepunktet: Lise-Lotte Ask Henriksen på Honey & Roots på Torget

15.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland på Blågrønt. Kokepunktet: Ingunn og Johan Anstensrud, Den Sorte Havre hos Smak på Norge

15.30: Kokepunktet: Johan Swahn, Sensorisk markedsføring, Torget

16.00: Matkurs for barn med NKL Rogaland, Fra Hage til mage og Iver & Evne på Blågrønt. Kokepunktet: Omvisning i Margunn Uelands kjøkkenhage på Eiganes. Kokepunktet: Mette Nygård Havre på Torget. Amerikansk Barbeque med grillandslaget (The Norwegian National Barbecue Team) på Harry Peppers stand

16.30: Kokepunktet: Idar Håland fra Håland kjøtt hos Smak på Norge

17.00: Kokepunktet: Kristine Enger – Ordfører i Randaberg hos Smak på Norge

17.30: Kokepunktet: Bjørn Roth fra Nofima, Malt & Humle

18.00: Fredsmåltid i Domkirken, arrangeres i samarbeid med Ostehuset, Den Norske Kirke og Kirkelig dialogsenter. Matglad – sommerens smakfulle eventyr! på EG&DU

19.00: La Famiglia hos Renaa: Matbaren

Været

Gladmatfestivalen skal åpne med sommertemperaturer, ifølge Haldis Berge ved Meteorologisk institutt.

– Det blir tåke fra morgenkvisten som skal sprekke opp i løpet av formiddagen eller ettermiddagen. Temperaturen avhenger litt av når tåken sprekker, men vi kan få 25 varmegrader ut på dagen på onsdag, sier Berge.

Det lover godt for de 150 utstillerne og sultne siddiser og turister som har tenkt seg til festivalen i dag.

Fem konseptområder

Årets Gladmat er delt inn i fem konseptområder. Nord på Skagenkaien ligger området Malt & Humle, hvor du kan finne øl og cider i mange smaker og varianter. På Nedre Strandgate ligger Smak på Norge, hvor flinke små og store produsenter fra hele landet er å finne.

Smak på verden ligger i Pedersgata, og skal fungere som et bindeledd mellom Gladmat og Spiselig byfest på Stavanger Øst. Her finner du smaker og mattrender fra hele verden. Regionens lokalmat finner du på Torget, og på Blågrønt i Vågen kan barna delta gratis på matkurs.

Hedrer regionens mathelter

Det er mye en skal rekke over i Gladmatens åpningstider mellom 12–21. I tillegg til programmet vil årets 150 utstillere ha stands. De fleste utstillerne har åpent til 21.

Et av onsdagens store høydepunkter blir årets Matkulturpris som deles ut av Chaîne des Rôtisseurs. Matkulturprisen 2018 gikk til Fisketorgets Karl Erik Pallesen under fjorårets Gladmatfestival. I tillegg blir det utdeling av Spesialitetsheder, som deles ut av Marmerk til en av Rogalands dyktige lokalmatprodusenter.

Gladmatens fagprogram «Kokepunktet» skal bringe sammen fagfolk og publikum. Produsenter og fagfolk holder foredrag på Gladmatens to scener i sentrum, og onsdag kan du blant annet høre Idar Håland fra Håland kjøtt filosofere over hva som er godt kjøtt i dagens samfunn. Han vil snakke om hva som skal til for å få et bedre kjøttkonsum, og viktigheten av både bærekraftig produksjon og godt dyrehold.

Egen gladmat-app

Gladmatfestivalen har utviklet en app som inneholder kart med oversikt over alle utstillere, konseptområder og programoversikt. Den kan være nyttig for å geleide seg gjennom det som pleier å være store folkemengder under Gladmatfestivalen.

I appen kan publikum også gi stemmer til sine favoritt-utstillere, og utstillerne med flest stemmer kan havne på appens «Topp 10 stands»-liste.