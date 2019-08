Boreal kjøper seg inn i Seabrokers sine selvkjørende busser

– Stavanger-regionen er kjent for teknologisk innovasjon. Boreal var først ute i Norge med elektriske busser i rutetrafikk, og Seabrokers har drevet teknologiutvikling i Nordsjøen og på land i snart 40 år. De siste årene har Forus PRT utviklet seg til å bli landets ledende selskap innen autonome kjøretøy. Dette er meget imponerende for et konsern som jobber med skipsmegling, havovervåkning, sikker løfthåndtering, havnekraner, eiendom, eiendomsdrift og fundamentering. Det ser ut for at Seabrokers har funnet nøkkelen når det gjelder å se muligheter, tenke langsiktig, og bruke kompetanse på tvers av bransjer for å forbedre og foredle konseptene. Derfor er det naturlig at Boreal og Seabrokers, to aktører med lokal forankring går sammen om å videreutvikle Forus PRT, sier konsernleder Kjetil Førsvoll i Boreal i en pressemelding sendt ut tordag ettermiddag.

Forus PRT var først ut i Norge med selvkjørende busser, og er det selskapet i landet som har flest kjørte kilometer med autonom buss. Forus PRT opererte den første ruten i Norge med autonom buss som en del av kollektivnettet, og har totalt kjørt 600 timer i trafikk på offentlig vei. Selskapet har til sammen hatt 6000 passasjerer.