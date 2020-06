Her ser du en av grunnene til at alle tog stoppes i fem timer hver dag

Bane Nor har samlet opp en rekke nødvendige arbeidsoppgaver som krever en lengre økt uten togtrafikk på den 23 kilometer lange strekningen mellom Skeiane i Sandnes og Varhaug. Her legges nytt tungespor inn til Bryne - fortsatt på jernbanesviller av tre. Foto: Geir Sveen

Det dreier seg bare litt om korona. Rett over den internasjonal kjente koronakunsten på jernbanebrua inn til Bryne er Bane Nor i gang med et av sommerens mange, nøye planlagte prosjekter på Jærbanen.