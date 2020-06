Denne familien ble gjest nummer 25 million i Dyreparken

Nå har 25 millioner mennesker besøkt Dyreparken i Kristiansand siden åpningen i 1966. Vidar Fiskaa (42), Mads Emil (6) og Leander (8) sørget for det.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gjest nummer 25 million ble godt markert i Dyreparken. Foto: Jon Berntsen Kåsa

KRISTIANSAND: Milepælen ble godt markert med konfetti og gratis årskort til hele familien på fem.

Vidar Fiskaa stusset litt over at det var så ledig ved inngangen inn til Dyreparken. Da de passerte porten, som nummer 25 million, skjønte de fort hvorfor.

Sesongkort

– Vi er kjempefornøyd. Det kom veldig overraskende, var familiefarens spontanreaksjon da de ansatte ved Dyreparken spratt konfettien og markerte milepælen.

– Årskort for en familie på fem er vi veldig glade for å få, sier Fiskaa.

Her poserer familien med beviset på at de er gjest nummer 25 million. Foto: Jon Berntsen Kåsa

Søm-familien synes det er fantastisk at Dyreparken har nådd 25 millioner besøkende siden parken for 54 år siden.

– Det overrasker meg ikke. Vi er glade for at vi har Dyreparken så nær der vi bor. Vi har masse familie som reiser fra andre steder i landet som kommer hit. Vi er stolte over å ha Dyreparken, sier Fiskaa.

Noen år etter åpningen, i 1979, serverte Trond-Viggo Torgersen kake til Dyreparkens dvergflodhest. Foto: Trygve Skramstad

– Gledet oss til denne dagen

Anniken Bjørnstad Schjøtt, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken, synes det er ekstra gøy å kunne feire besøkende nummer 25 millioner i 2020. Året som hvor koronaviruset har gjort blant annet Kaptein Sabeltann-forestillingene vanskelige.

Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken, Anniken Bjørnstad Schjøtt. Foto: Jon Berntsen Kåsa

– Vi har gledet oss til denne dagen. 25 millioner barn og voksne har brukt parken siden vi åpnet. Det er det fineste som finnes, sier hun.

Mads Emil (6) og Leander (8) kunne feire med en Dyreparken-is. Foto: Jon Berntsen Kåsa