Kongeskipet «Norge» med dronningen om bord ligger ved Sør-Hidle

– Jeg kan bekrefte at dronningen er om bord i kongeskipet «Norge». Men vi gir ikke informasjon om kongefamiliens private program.

Dette bildet ble tatt tidlig søndag ettermiddag. Foto: Espen Johansson

Det svarer assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen i Kongehuset da Aftenbladet ringer og spør hva kongeskipet «Norge» gjør på Sør-Hidle og hvem som er om bord.

Marine Traffic viser at kongeskipet tidlig søndag ettermiddag ligger ved øya Sør-Hidle i Hidlefjorden mellom Tau og Stavanger. Nettsiden viser også ruten skipet har tatt fra Oslo, og at den endelige destinasjonen på ferden er Kristiansund.

Kongeskipet «Norge»s rute fra Oslo til Ryfylke. Foto: Marine Traffic

På Sør-Hidle holder restauranten og den botaniske hagen Flor & Fjære til.

Endre Bryn Hidlefjord, som driver turistattraksjonen, vil søndag ettermiddag verken bekrefte eller avkrefte at dronningen har vært der, men kan fortelle at de holder søndagsåpent og at de har hatt over 200 gjester denne søndagen.

Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) har ikke fått noe informasjon om hva dronning Sonja gjør på Sør-Hidle.

– Men det er gledelig om dronningen bruker den fine søndagen i Strand kommune. Flor & Fjære er jo det vakreste stedet i verden, så det er forståelig at hun ønsker å komme tilbake hit. Dronningen feiret jo 70-årsdagen sin der. Da regnet det, så i dag får hun endelig se stedet i skinnende sol, sier Lauvsnes.