Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trekker ut

Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett og koronatiltakene i fase 3 strekker seg etter alt å dømme utover kvelden og natten.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) og finanspolitisk talsperson i Frp Sylvi Listhaug før møtet i statsrådssalen på Stortinget tirsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

Finanspolitikerne fra Fremskrittspartiet og regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF satt samlet i et nytt møte tirsdag kveld.

Etter at tirsdagens frist røk, har partene gitt seg selv ny frist til klokken 10 onsdag med å bli ferdige. På vei inn i møterommet gjorde de det klart at det er en god del som står igjen.

– Det går framover, men vi er ikke i mål. Vi kommer nok til å bruke natten, i hvert fall, sa Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

To sentrale diskusjonstemaer skal være Frps krav om at avgiftsøkningen på ikke-alkoholholdig drikke fra 2018 reverseres, og at det ikke skal kreves bompenger på riksveiene i sommer. Avgiftskutt på brus skal ha en halvårseffekt på 365 millioner kroner, mens bompengekutt har et anslag på en halv milliard kroner, etter det NTB forstår.

Forhandlingene er omfattende ettersom partene skal bli enige om både revidert budsjett og koronatiltakene i fase 3. Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) vil ikke beskrive hvor mye som står igjen.

– Det skal være en helhet. Noen ganger kan det være en joker som kan få det til å falle på plass, men som oftest er det bare at vi må jobbe oss gjennom materien, sier han.