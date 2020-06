Bondeleder vil boikotte tv-aksjonen og Geir Pollestad vil ikke være bøssebærer

Stortingsrepreentant Geir Pollestad vil for første gang på mange år ikke gå med bøss under årets tv-aksjon. WWF kan møte mange stengte dører i landbruksområdene i Rogaland.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sau drept av ulv i Eigersund. Bildet er fra 2003. Foto: Pål Christensen

Arnt Olav Klippenberg Journalist

WWF må ha tenkt at stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) var en god mann å ha med på laget til årets tv-aksjon. Hans navn kunne kanskje ha roet stemningen hos de som ønsker boikott.

– De kontaktet meg og ba meg stå fram og si at jeg støtter årets tv-aksjon. Jeg sa at det lengste jeg var villing til å strekke meg, var ved å si minst mulig.

Pollestad støtter formålet, bli kvitt plast i havet, men han sliter med holdingen til noen av lederne i WWF.

– De klarer rett og slett ikke å forstå hvordan det er for folk å leve i områder med rovdyr.

Personlig boikott

Sauebøndene i Rogaland har fått med seg boikotten i Innlandet. Ordførerne i Tolga, Os, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen ber folk gi penger til andre som kjemper mot plast i havnet. De vil ikke at pengene skal havne hos Verdens villmarksfond (WWF).

– Jeg har stor sympati for boikotten og personlig kommer jeg ikke til å gi penger når WWF kommer på døren, men som organisasjon vil ikke Rogaland bonde og småbrukarlag oppfordre til boikott.

Fylkesleder Stig Arild Halvorsen tror mange enkeltpersoner kommer til å boikotte. Det har han sans for selv om vi ikke har ulv og bjørn i vårt nærområde.

– Naturen er i forandring. Den dagen disse rovdyrene dukker opp hos oss, frykter jeg at de skal få herje fritt. Som bønder er vi naturforvaltere. Slik sett driver vi med det samme som WWF. De gjør mye bra, men ikke når det kommer til rovdyrforvaltning i Norge. Der skjærer det seg helt for dem.

Hater ikke rovdyr

Det frustrerer Halvorsen at media fremstiller bønder som rovdyrhatere. Slik er det ikke. Bønder har ingenting i mot dyrene i seg selv. De gjør bare det slike dyr skal gjøre.

– Det hele handler om politikk. Vi kan ikke ha rovdyr i områder der vi driver landbruk med dyr. Skal disse områdene av landet være beboelige, trenger vi en god rovdyrpolitikk. Det har vi savnet så langt.

Han forteller at frustrasjonen er stor blant bønder og særlig blant de som bor i områder der skoen trykker.

WWF svarer

Generalsekretær Karoline Andaur i WWF sier hun forstår at rovdyrsaken er krevende for mange. Karoline Ana-

– Men forvaltningen er for dårlig – det er det WWF ønsker å gjøre noe med. Når det er sagt, synes jeg det er veldig leit at rovdyrsaken skal komme i veien for at over 900.000 mennesker får et bedre liv med mindre plastforsøpling. Med midlene fra årets TV-aksjon starter vi der problemet er størst; i Sørøst-Asia hvor en tredjedel av plasten i havet kommer fra.

Hun legger til at ingen av pengene fra tv-aksjonen vil gå til andre saker som WWF jobber med.

– Vi vet at det er noen miljøer som ikke ønsker å gi til TV-aksjonen i år, og det må vi bare respektere. Det er frivillig å være med på den nasjonale dugnaden, men vi tror også at det er mange bønder og andre som lever av naturen, som er opptatt av å støtte årets sak. Et sunt hav og en levende natur er en forutsetning for at vi kan fortsette å høste godt av den i fremtiden. Det nasjonale engasjementet for å redusere plast i havet er skyhøyt. I tillegg er jo TV-aksjonen i seg selv en kjær tradisjon for mange. Derfor tror vi at det er veldig mange som vil være med på å stanse ny plast fra å havne i havet i oktober, sier Karoline Andaur.

Publisert: Publisert: 9. juni 2020 21:08